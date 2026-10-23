Купюри іноземної валюти в руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року для жителів чотирьох регіонів доступна онлайн-реєстрація на отримання цільової грошової допомоги за програмою міжнародної гуманітарної організації Prosper Global, що реалізовується за фінансової підтримки Швейцарії. У її рамках можна подати заявку на допомогу для населення на бізнес.

Про те, кому доступні виплати, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Хто і де зможе оформити фіндопомогу від Швейцарії

Восени жителі чотирьох регіонах можуть долучитися до "Програми економічної стійкості України" (ERP), що втілюють за рахунок коштів Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).

Взяти участь в ініціативі може населення таких регіонів:

Чернігівського;

Дніпропетровського;

Одеського;

м. Київ та області.

Програма передбачає надання фінансової підтримки для мікробізнесу для посилення самозайнятості та розвитку підприємництва під час війни в Україні.

Читайте також:

Участь у програмі доступна:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

місцеве населення, що проживає в районах, де велися чи досі тривають бойові дії.

Сума допомоги та як зареєструватися

Згідно з умовами програми, у середньому розмір грошової допомоги буде становити 2 600 доларів (у гривні за актуальним курсом Нацбанку).

Очікується, що ініціатива підвищить дохід домогосподарств через підприємницьку діяльність, а також подолати складні життєві обставини. Гранти дозволятиметься використати на купівлю необхідних засобів на власну справу:

прилади;

інструментарій;

обладнання.

Участь у програмі також дасть можливість:

реалізувати власну ідею в справжній проєкт;

створити власне джерело прибутку;

отримати підтримку експертів на кожному етапі;

мати прозорий відбір та рівні умови для участі.

Подавати заявки можна буде після обов’язкової реєстрації на головній сторінці сайту.

Подробиці можна уточнити за номером телефону: +380 (97) 460 10 48.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні у Сумській області БФ "Angels of Salvation" надає зимову підтримку. У рамках програми деякі домогосподарства з пічним опаленням отримають допомогу на тверде паливо на холодний сезон.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Львівській області громадянам виплатять фіндопомогу від УВКБ ООН. Згідно з умовами програми, людям з низькими доходами нададуть виплати від 3 600 грн (по 10 800 грн на три місяці). Зокрема, кошти будуть доступні людям похилого віку.