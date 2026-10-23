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Главная Финансы Швейцария предоставит украинцам 2 600 долларов: как оформить

Швейцария предоставит украинцам 2 600 долларов: как оформить

Ua ru
23 октября 2026 08:00
Выплаты от Швейцарии: кто и где сможет оформить помощь в размере 2 600 долларов Новини.LIVE
Купюры иностранной валюты в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года для жителей четырех регионов открыта онлайн-регистрация на получение целевой денежной помощи в рамках программы международной гуманитарной организации Prosper Global, реализуемой при финансовой поддержке Швейцарии. В ее рамках можно подать заявку на помощь для населения на бизнес.

О том, кому доступны выплаты, сообщают Новини.LIVE.

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Кто и где сможет оформить финпомощь от Швейцарии

Осенью жители четырех регионов могут присоединиться к "Программе экономической устойчивости Украины" (ERP), которая реализуется за счет средств Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Принять участие в инициативе может население следующих регионов:

  • Черниговского;
  • Днепропетровского;
  • Одесского;
  • г. Киев и области.

Программа предусматривает оказание финансовой поддержки микробизнесу в целях укрепления самозанятости и развития предпринимательства в период войны в Украине.

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Участие в программе доступно для:

  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • местного населения, проживающего в районах, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия.

Сумма помощи и порядок регистрации

Согласно условиям программы, в среднем размер денежной помощи составит 2 600 долларов (в гривнах по актуальному курсу Нацбанка).

Ожидается, что инициатива повысит доход домохозяйств за счет предпринимательской деятельности, а также поможет преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Гранты можно будет использовать на покупку необходимых средств для собственного дела:

  • устройства;
  • инструменты;
  • оборудование.

Участие в программе даст возможность:

  • воплотить собственную идею в реальный проект;
  • создать собственный источник дохода;
  • получить поддержку экспертов на каждом этапе;
  • воспользоваться прозрачным отбором и равными условиями участия.

Подавать заявки можно будет после обязательной регистрации на главной странице сайта.

Подробности можно уточнить по номеру телефона: +380 (97) 460 10 48.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре в Сумской области БФ "Angels of Salvation" оказывает зимнюю поддержку. В рамках этой программы некоторые домохозяйства с печным отоплением получат помощь на твердое топливо на холодный сезон.

Еще Новини.LIVE писали о том, что во Львовской области гражданам выплатят финансовую помощь от УВКБ ООН. Согласно условиям программы, гражданам с низкими доходами будут предоставлены выплаты в размере от 3 600 грн (по 10 800 грн на три месяца). В частности, средства будут доступны пожилым людям.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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