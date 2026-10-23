Швейцария предоставит украинцам 2 600 долларов: как оформить
В октябре 2026 года для жителей четырех регионов открыта онлайн-регистрация на получение целевой денежной помощи в рамках программы международной гуманитарной организации Prosper Global, реализуемой при финансовой поддержке Швейцарии. В ее рамках можно подать заявку на помощь для населения на бизнес.
О том, кому доступны выплаты, сообщают Новини.LIVE.
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Осенью жители четырех регионов могут присоединиться к "Программе экономической устойчивости Украины" (ERP), которая реализуется за счет средств Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).
Принять участие в инициативе может население следующих регионов:
- Черниговского;
- Днепропетровского;
- Одесского;
- г. Киев и области.
Программа предусматривает оказание финансовой поддержки микробизнесу в целях укрепления самозанятости и развития предпринимательства в период войны в Украине.
Участие в программе доступно для:
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- местного населения, проживающего в районах, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия.
Сумма помощи и порядок регистрации
Согласно условиям программы, в среднем размер денежной помощи составит 2 600 долларов (в гривнах по актуальному курсу Нацбанка).
Ожидается, что инициатива повысит доход домохозяйств за счет предпринимательской деятельности, а также поможет преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Гранты можно будет использовать на покупку необходимых средств для собственного дела:
- устройства;
- инструменты;
- оборудование.
Участие в программе даст возможность:
- воплотить собственную идею в реальный проект;
- создать собственный источник дохода;
- получить поддержку экспертов на каждом этапе;
- воспользоваться прозрачным отбором и равными условиями участия.
Подавать заявки можно будет после обязательной регистрации на главной странице сайта.
Подробности можно уточнить по номеру телефона: +380 (97) 460 10 48.
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