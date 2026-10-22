Людина тримає гроші у руці. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у Сумській області благодійний фонд "Angels of Salvation" розпочав проєкт, що передбачає надання зимової підтримки. У його рамках деяким домогосподарствам з пічним опаленням нададуть грошову допомогу на придбання твердого палива для проходження холодного сезону.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Що передбачає програма допомоги від благодійників

У жовтні домогосподарства з пічним опаленням в Миколаївській територіальній громаді Сумської області можуть отримати фінансову допомогу на зиму. Йдеться про програму підтримки, що спрямована на підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років, яку реалізують за благодійні кошти.

Виплати нададуть на придбання твердого палива:

Дрова;

Паливні брикети;

Кам'яне вугілля;

Деревні пелети.

Хто зможе отримати та розмір фіндопомоги

Як зазначають організатори, звернутися за виплатами можуть родини, які належать до вразливих категорій:

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Громадяни, які мають тяжкі хронічні захворювання, але не мають групи інвалідності; Опікуни; Родини, які постраждали через бойові дії.

Виплати, зокрема, передбачені для самотньої матері/батька, багатодітних родин.

У рамках програми домогосподарствам з пічним опаленням нададуть по 19 400 грн. Оскільки йдеться про цільову допомогу, то кошти можна витратити лише на купівлю палива.

"БО "Янголи спасіння" розпочинає проєкт, щодо зимової підтримки, який передбачає виплату грошової допомоги у розмірі 19 400 грн на домогосподарство для придбання твердого палива", — йдеться у повідомленні.

Як оформити грошову допомогу

За даними організаторів, для формування списків громадян просять звернутися до Відділу соціальної, ветеранської політики та охорони здоров’я Миколаївської селищної ради за адресою: с-ще Миколаївка, вул. Поповича, 33.

Жителі старостинських округів громади для внесення до реєстру мають звернутися безпосередньо до своїх старостатів.

Потрібні такі документи:

паспорт громадянина;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку з банку з реквізитами рахунку;

документ, що підтвердить статус/вразливість.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени у Львівському регіоні виплатять фінансову допомогу від УВКБ ООН. Згідно з програмою, громадяни з низькими доходами отримають виплати у розмірі від 3 600 грн (або 10 800 грн за три місяці). Зокрема, вони доступні для людей похилого віку.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях діє "Програма економічної стійкості України". У її рамках нададуть фіндопомогу у середньому 2 600 доларів. Взяти участь можуть внутрішні переселенці та місцеві жителі.