Робота понад норму — що загрожує роботодавцям за додаткові години праці

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

Юристи розповіли, яка відповідальність передбачена для підприємств та компаній за перепрацювання громадянами годин у понад встановлену (нормальну) тривалість робочого часу. Фінансове покарання за порушення відповідних норм прописане у статті 265 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Таке роз'яснення фахівці опублікували на порталі "Юристи.ua".

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Детальніше про перевищення норми відпрацьованих годин

На сайті в одному з повідомлень громадянка звернулась за порадою до юристів через перепрацювання годин у понаднормовий час. Жінка підозрює, що підприємство грубо порушує закон, оскільки відпрацювала більше, ніж передбачено.

"Питання такого характеру: "Яка сума штрафу має бути для підприємства, якщо працівником перепрацьована норма понаднормових 120 годин на рік, по факту вже 190 годин", — йдеться у зверненні.

Яке передбачене покарання для роботодавців за порушення норм

Юристи пояснили, що понаднормові роботи не мають перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік, згідно зі статтею 65 Кодексу законів про працю.

Відповідальність для роботодавця за порушення норм законодавства про працю прописана у статті 265 КЗпП.

У разі звернення зі скаргою до Держаної служби з питань праці фахівці можуть кваліфікувати перевищення граничної кількості понаднормових годин як порушення інших вимог законодавства про працю. Розміри фінансових санкцій будуть такі:

за перше порушення — у розмірі мінімальної зарплати (8 тис. грн);

за повторне порушення упродовж року з дати виявлення порушення — у розмірі двох мінімальних зарплат.

"Підстава — абзаци 9, 10 частини 2 статті 265 КЗпП. Окрім того, винній посадовій особі загрожує адміністративна відповідальність у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41 КЗпП)", — додали фахівці.

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