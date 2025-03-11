Работа сверх нормы — что грозит работодателям за дополнительные часы работы

Работники на предприятии. Фото: Freepik

Юристы рассказали, какая ответственность предусмотрена для предприятий и компаний за переработку гражданами часов сверх установленной (нормальной) продолжительности рабочего времени. Финансовое наказание за нарушение соответствующих норм прописано в статье 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Такое разъяснение специалисты опубликовали на портале "Юристи.ua".

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На сайте в одном из сообщений гражданка обратилась за советом к юристам из-за переработки часов в сверхурочное время. Женщина подозревает, что предприятие грубо нарушает закон, поскольку отработала больше, чем предусмотрено.

"Вопрос такого характера: "Какова сумма штрафа должна быть для предприятия, если работником переработана норма сверхурочных 120 часов в год, по факту уже 190 часов", — говорится в обращении.

Какое предусмотрено наказание для работодателей за нарушение норм

Юристы объяснили, что сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, согласно статье 65 Кодекса законов о труде.

Ответственность для работодателя за нарушение норм законодательства о труде прописана в статье 265 КЗоТ.

В случае обращения с жалобой в Государственную службу по вопросам труда специалисты могут квалифицировать превышение граничного количества сверхурочных часов как нарушение других требований законодательства о труде. Размеры финансовых санкций будут следующие:

за первое нарушение — в размере минимальной зарплаты (8 тыс. грн);

за повторное нарушение в течение года с даты выявления нарушения — в размере двух минимальных зарплат.

"Основание — абзацы 9, 10 части 2 статьи 265 КЗоТ. Кроме того, виновному должностному лицу грозит административная ответственность в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (ст. 41 КЗоТ)", — добавили специалисты.

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