Зарплати у 2025 році — у кого з фахівців різко зросли доходи

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На українському ринку праці є низка вакансій для спеціалістів, у яких стрімко зростає заробітна плата. Зокрема, за останній рік дохід радіотехніків підскочив майже 100% і станом на березень 2025 року становить 40 тис. гривень.

Про це свідчить інформація одного з сайтів з пошуку роботи.

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Ситуація із зарплатами в Україні у 2025 році

За даними кадрового порталу, у березні середня заробітна плата в країні становить 23,5 тис. гривень. За останній рік показник підвищився на 18%.

З-поміж регіонів на найбільші доходи традиційно можуть розраховувати працівники у Києві. Так, у столиці у середньому громадяни отримують по 27,5 тис. гривень заробітної плати щомісяця.

Водночас найменше серед обласних центрів отримують жителі міста Суми. Там наймані працівники в середньому мають дохід у 17,5 тис. гривень

Динаміка зростання зарплат. Джерело: Work.ua

У кого стрімко зростають зарплати

Також наводяться дані про те, як змінились зарплати за рік у різних спеціалістів. Лідирують з цим показником радіотехніки, адже такі фахівці в середньому отримують 40 тис. гривень, а це на 90% більше проти минулорічного показника.

Окрім того, суттєво зросли доходи у методологів, управителів нерухомістю, а також фахівців з налаштування різноманітної техніки.

Зокрема, методологам у середньому нині платять по 30 тис. гривень щомісяця, професійним управителям нерухомістю — по 80 тис. гривень.

Також до списку значного зростання зарплат потрапили фармери. Йдеться про спеціалістів, які займаються створенням та підготовкою акаунтів, доменів або IP-адрес з метою використання в онлайн-активностях.

Таким чином, у переліку перспективних з точки зору доходів професій:

радіотехніки — 40 тис. гривень (+90%);

методологи — 30 тис. гривень (+69%);

управителі нерухомістю — 80 тис. гривень (+68%);

спеціалісти з налаштування техніки — 27,5 тис. гривень (+65%);

помічники системного адміністратора — 22,5 тис. гривень (+61%);

кредитні експерти — 23,5 тис. гривень (+52%);

інструктори в автошколу — 35 тис. гривень (+52%);

ветеринари — 30 тис. гривень (+50%);

травматологи — 30 тис. гривень (+50%);

фармери — 60 тис. гривень (+50%).

Раніше ми писали, що розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати в країні не відповідає реаліям під час війни. Відповідні показники не враховують справжніх витрат громадян.

Також ми розповідали, що багато громадян в Україні отримують пенсії, які становлять менш ніж третину доходу. Проте є категорії осіб, у яких показник сягає половини від заробітної плати.