Зарплати у 2025 році — у кого з фахівців різко зросли доходи

Зарплати українців зросли — у кого злетів дохід на майже 100%
На українському ринку праці є низка вакансій для спеціалістів, у яких стрімко зростає заробітна плата. Зокрема, за останній рік дохід радіотехніків підскочив майже 100% і станом на березень 2025 року становить 40 тис. гривень.
Про це свідчить інформація одного з сайтів з пошуку роботи.
Ситуація із зарплатами в Україні у 2025 році
За даними кадрового порталу, у березні середня заробітна плата в країні становить 23,5 тис. гривень. За останній рік показник підвищився на 18%.
З-поміж регіонів на найбільші доходи традиційно можуть розраховувати працівники у Києві. Так, у столиці у середньому громадяни отримують по 27,5 тис. гривень заробітної плати щомісяця.
Водночас найменше серед обласних центрів отримують жителі міста Суми. Там наймані працівники в середньому мають дохід у 17,5 тис. гривень
У кого стрімко зростають зарплати
Також наводяться дані про те, як змінились зарплати за рік у різних спеціалістів. Лідирують з цим показником радіотехніки, адже такі фахівці в середньому отримують 40 тис. гривень, а це на 90% більше проти минулорічного показника.
Окрім того, суттєво зросли доходи у методологів, управителів нерухомістю, а також фахівців з налаштування різноманітної техніки.
Зокрема, методологам у середньому нині платять по 30 тис. гривень щомісяця, професійним управителям нерухомістю — по 80 тис. гривень.
Також до списку значного зростання зарплат потрапили фармери. Йдеться про спеціалістів, які займаються створенням та підготовкою акаунтів, доменів або IP-адрес з метою використання в онлайн-активностях.
Таким чином, у переліку перспективних з точки зору доходів професій:
- радіотехніки — 40 тис. гривень (+90%);
- методологи — 30 тис. гривень (+69%);
- управителі нерухомістю — 80 тис. гривень (+68%);
- спеціалісти з налаштування техніки — 27,5 тис. гривень (+65%);
- помічники системного адміністратора — 22,5 тис. гривень (+61%);
- кредитні експерти — 23,5 тис. гривень (+52%);
- інструктори в автошколу — 35 тис. гривень (+52%);
- ветеринари — 30 тис. гривень (+50%);
- травматологи — 30 тис. гривень (+50%);
- фармери — 60 тис. гривень (+50%).
Раніше ми писали, що розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати в країні не відповідає реаліям під час війни. Відповідні показники не враховують справжніх витрат громадян.
Також ми розповідали, що багато громадян в Україні отримують пенсії, які становлять менш ніж третину доходу. Проте є категорії осіб, у яких показник сягає половини від заробітної плати.
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