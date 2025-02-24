Як рахують трудовий стаж для пенсії у 2025 році — українцям пояснили умови

Трудова книжка із записами про роботу. Фото: УНІАН

Пенсійна система в Україні періодично змінюється. Але одна умова завжди залишається незмінним: трудовий стаж важливий для нарахування майбутньої пенсії.

Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, які періоди роботи можуть не врахувати під час обчислення стажу.

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За інформацією держструктури, до стажу, наприклад, точно не врахують періоди, коли тривало навчання у вищих і середніх навчальних закладах. Інші періоди, як-от тривалий лікарняний або якщо громадянин тимчасово не платив податки — розглядаються індивідуально.

Також не варто забувати про важливі моменти для отримання лікарняних:

нарахування стажу залежить від регулярності сплати ЄСВ;

періоди соціальних відпусток для догляду за дитиною автоматично враховуються в стажі;

робота на території інших держав не завжди враховується, якщо це не передбачено міжнародними угодами.

Додатково у ПФУ пояснили, які періоди беруться до уваги, коли настає час для підрахунку трудового стажу:

до 19.10.1998 року — обчислення відбувалося згідно з радянськими правилами про безперервний трудовий стаж;

з 19.10.1998 до 31.12.2010 року — для обчислення трудового стажу громадяни надавали трудову книжку. Цю умову затвердив Кабмін;

з 01.01.2011 року і по нинішній час — страховий стаж ураховується за даними Державного реєстру застрахованих осіб, якщо за період були сплачені страхові внески.

Раніше ми пояснювали, на яких умовах у 2025 році громадяни можуть достроково виходити на пенсію. Крім того, що для цього потрібно мати відповідний страховий стаж, українцям потрібно дотриматися ще певних правил.

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