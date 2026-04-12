Переводы с карты на карту: когда за полученные деньги грозит штраф до 34 000 грн

Самый популярный способ расчета или передачи денег в Украине — переводы с карты на карту. Однако в некоторых случаях такая операция может обернуться штрафом до 34 000 или блокировкой счета.

Когда за карточные переводы грозит ответственность, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на портал Pravo UA.

Что нужно знать о карточных переводах

Налоговое законодательство Украины требует от физических лиц уплаты налогов с полученных доходов. Если человек регулярно получает значительные суммы на карту или счет, налоговая может потребовать подтверждения источника этих средств и уплаты НДФЛ.

Кроме того, банки могут запросить дополнительную информацию или документы для подтверждения законности операций, которые кажутся подозрительными или превышают определенные суммы.

Почему могут заблокировать перевод или счет

Это возможно в трех случаях:

Подозрительная операция — когда транзакция нетипична для вашего счета или большая сумма перевода. Нарушение законодательства — например, перевод денег незаконной организации. Превышение лимита — в каждом банке есть ограничения по суммам, которые можно переводить в течение дня или месяца.

Кому грозят штрафы за переводы

Штрафы могут применяться исключительно к тем лицам, которые при получении денежных переводов нарушили требования налогового законодательства. То есть ответственность наступает не за сам факт поступления средств, а за неправомерные действия, связанные с их получением.

Речь идет, в частности, о следующих случаях:

физическое лицо получает средства за продажу товаров или предоставление услуг, фактически ведя предпринимательскую деятельность, но при этом не регистрирует бизнес и не уплачивает предусмотренные законом налоги;

физическое лицо-предприниматель принимает оплату за свою деятельность на личный банковский счет, а не на счет ФЛП, и при этом не декларирует эти поступления и не платит налоги.

В подобных ситуациях человека могут привлечь к ответственности. Закон предусматривает наложение штрафа, размер которого может составлять от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов, то есть от 17 до 34 тысяч гривен.

В то же время для тех, кто работает в правовом поле, оснований для волнения нет. Если деятельность официально зарегистрирована, налоги уплачиваются надлежащим образом, а средства не направляются на личные счета вместо предпринимательских и не направляются незаконным организациям, никаких штрафных санкций применяться не будет.

