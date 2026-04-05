Головна Фінанси Перекази коштів в Ощад24/7: що треба знати про посилені ліміти

Перекази коштів в Ощад24/7: що треба знати про посилені ліміти

Дата публікації: 5 квітня 2026 06:01
В Ощад24/7 передбачені посилені ліміти: коли і для яких сум діють обмеження
Людина тримає картку Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" частково діє посилений ліміт на здійснення грошових переказів через мобільний застосунок чи веббанкінг "Ощад24/7", який стосується всіх банківських карток. Відповідне обмеження запроваджене, щоб захисти кошти клієнтів у період найвищої шахрайської активності протягом доби.  

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на матеріали банківської установи.

Коли діє посилене обмеження на перекази в "Ощад24/7"

За інформацією банку, було встановлено, що в нічний період доби спостерігається підвищена активність шахраїв. У зв'язку з цим з боку фінустанови запроваджено посилені заходи для убезпечення коштів клієнтів.

Йдеться про дію заборони на фінансові операції зі значним обсягом в "Ощад24/7".

Згідно з чинними правилами, дія "нічного" обмеження поширюється на всі види банківських карт Ощадбанку. Воно унеможливлює здійснення операцій, якщо сума перевищує 10 000 грн. 

Читайте також:

Які ще діють обмеження для захисту коштів в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, також для убезпечення клієнтів від протиправних списань з боку шахраїв передбачені інші обмеження на грошові перекази через "Ощад24/7". Існує ще два інструменти, покликаних захистити кошти. А саме:

  1. СМС-підтвердження на відправлення;
  2. Опція особистих лімітів на перекази.

Щодо вимоги СМС-підтвердження на фінансовий номер телефону під час відправлення коштів, то у 2026 році діє чіткий ліміт від 1 000 грн.

Такі заходи були посилені рік тому після сплеску в Україні шахрайських списань. До цього діяв ліміт у 2 000 грн.

Відповідні обмеження затверджені постановою Національного банку України (НБУ) №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Для того, щоб здійснити переказ коштів між картками через "Ощад 24/7", що перевищує 1 000 грн, потрібно у головному меню обрати "‎Перекази". А далі виконати такі кроки:

  • натиснути на опцію "‎Перекази‎‎ між картками"‎;
  • зазначити необхідний тип переказу;
  • вказати картку, куди буде відправлено кошти;
  • зазначити номер карти отримувача або відсканувати;
  • погодитись зі зняттям комісії;
  • обрати "‎Продовжити"‎;
  • після цього треба ввести код, отриманий в СМС/Face ID/Touch ID.

Раніше Новини.LIVE писали, що 7 квітня Ощадбанк дозволить купувати валюту онлайн за вигідним акційним курсом.  Окрім того, буде доступна змога обміну гривні на валюту з кредитних коштів, зняття готівки валюти в касах банку без комісій. 

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким карткам Ощадбанку невдовзі знадобиться перевипуск. Чергове продовження терміну дії добіжить кінця 30 червня 2026 року, а тому частину зі старих карт можуть закрити.  

Ощадбанк банки грошові перекази
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
