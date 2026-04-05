В Ощад24/7 передбачені посилені ліміти: коли і для яких сум діють обмеження

Людина тримає картку Ощадбанку в руках.

У держфінустанові "Ощадбанк" частково діє посилений ліміт на здійснення грошових переказів через мобільний застосунок чи веббанкінг "Ощад24/7", який стосується всіх банківських карток. Відповідне обмеження запроваджене, щоб захисти кошти клієнтів у період найвищої шахрайської активності протягом доби.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на матеріали банківської установи.

Коли діє посилене обмеження на перекази в "Ощад24/7"

За інформацією банку, було встановлено, що в нічний період доби спостерігається підвищена активність шахраїв. У зв'язку з цим з боку фінустанови запроваджено посилені заходи для убезпечення коштів клієнтів.

Йдеться про дію заборони на фінансові операції зі значним обсягом в "Ощад24/7".

Згідно з чинними правилами, дія "нічного" обмеження поширюється на всі види банківських карт Ощадбанку. Воно унеможливлює здійснення операцій, якщо сума перевищує 10 000 грн.

Які ще діють обмеження для захисту коштів в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, також для убезпечення клієнтів від протиправних списань з боку шахраїв передбачені інші обмеження на грошові перекази через "Ощад24/7". Існує ще два інструменти, покликаних захистити кошти. А саме:

СМС-підтвердження на відправлення; Опція особистих лімітів на перекази.

Щодо вимоги СМС-підтвердження на фінансовий номер телефону під час відправлення коштів, то у 2026 році діє чіткий ліміт від 1 000 грн.

Такі заходи були посилені рік тому після сплеску в Україні шахрайських списань. До цього діяв ліміт у 2 000 грн.

Відповідні обмеження затверджені постановою Національного банку України (НБУ) №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Для того, щоб здійснити переказ коштів між картками через "Ощад 24/7", що перевищує 1 000 грн, потрібно у головному меню обрати "‎Перекази". А далі виконати такі кроки:

натиснути на опцію "‎Перекази‎‎ між картками"‎;

зазначити необхідний тип переказу;

вказати картку, куди буде відправлено кошти;

зазначити номер карти отримувача або відсканувати;

погодитись зі зняттям комісії;

обрати "‎Продовжити"‎;

після цього треба ввести код, отриманий в СМС/Face ID/Touch ID.

