Карткові перекази: які ліміти діють у квітні та хто може їх перевищувати

Людина тримає в руках банківську картку та гаманець.

В Україні діють ліміти на перекази з картки на картку чи IBAN. Недотримання чинних обмежень може призвести до зайвих витрат, затримок платежів або навіть тимчасового блокування рахунків.

Які ліміти на перекази діють у квітні, розповідають Новини.LIVE з посиланням на портал "Курс України".

Яку суму можна переказувати з картки

Ліміти, які діють у квітні 2026 року, охоплюють як перекази з картки на карту, та і платежі за реквізитами IBAN на рахунки інших фізичних осіб. Водночас обмеження не розповсюджуються на операції між власними рахунками в одному банку чи платежі юридичним особам.

Клієнти з непідтвердженими доходами можуть переказувати на картки та IBAN:

100 000 грн на місяць — якщо рівень ризику власника рахунку низький або середній;

50 000 грн — якщо рівень ризику високий.

В цю суму не входять розрахунки за комунальні чи інші послуги, оплата товарів та зняття готівки.

Хто може перевищувати ліміти

Переказувати на картки та IBAN більше за вказані вище суми можуть власники рахунків, які отримують заробітну плату вищу за встановлений ліміт. Але, щоб мати можливість виходити за рамки обмежень, треба подати відповідний запит до банку.

Якщо клієнт здійснює волонтерську діяльність, він має це довести. Доказом слугуватиме реєстрація фонду, лист від БФ чи військової частини, інформація щодо конкретного збору (сума, строки та мета), дані з відкритих джерел.

Які комісії за карткові перекази діють у квітні

Зазвичай комісія за переказ за номером картки або на IBAN коливається у межах від 0% до 2%. При цьому оплата може нараховуватися по-різному: у вигляді відсотка від суми, фіксованого платежу або комбінованого тарифу. Наприклад, у деяких банках це може бути 1,5% від суми плюс додатково фіксована плата.

На те, скільки саме доведеться заплатити за переказ, впливають кілька ключових факторів:

напрямок платежу — чи відправляються гроші між рахунками одного банку, чи на картку або рахунок іншої фінансової установи;

тип банківської картки — дебетова (для виплат), кредитна, стандартна або преміальна;

платіжна система, до якої належить картка — Visa, MasterCard або "Простір";

сума переказу та кількість операцій за певний період;

спосіб проведення операції — у відділенні банку, через платіжний термінал, у мобільному застосунку або за допомогою стороннього онлайн-сервісу.

Якщо і відправник, і отримувач обслуговуються в одному банку, у багатьох випадках такі перекази можуть бути взагалі без комісії.

