Наказание от газопоставщиков — кому и за что грозят штрафы до 140 тыс. грн

Платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским потребителям голубого топлива грозит ответственность за нарушение требований относительно пользования услугами от газопоставщиков. В частности, штрафы предусмотрены за самовольное вмешательство в работу газовых приборов или трубопроводов.

Об этом информирует профильный портал "ГазПравда".

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Как отмечается, есть две большие группы правонарушений бытовых потребителей природного газа. А именно:

нарушения, из-за чего доначисляют неучтенные объемы голубого топлива, кроме фактически зафиксированного счетчиком;

нарушения, из-за чего меняют установленный режим начисления объемов распределенного газа. Платежку в течение периода нарушения будут формировать в соответствии со "штрафными" нормами.

В случае нарушений применяют граничные объемы потребления газа населением, которые прописаны в приложении 20 к Кодексу газораспределительных систем. Их называют "штрафными" нормами, ведь превышают действующие нормы потребления, применяемые для домохозяйств без счетчиков газа.

Размеры штрафов за нарушения

Суммы штрафных санкций для потребителей за нарушения довольно разные и зависят от ряда факторов. В частности:

типа и длительности правонарушения;

от отапливаемой площади жилья;

количества зарегистрированных лиц в доме;

проектного количества приборов в жилье;

даты последнего контрольного снятия показателей газового счетчика.

Существенно наказывают граждан за несанкционированный газопровод, то есть за потребление ресурса домохозяйством без официального права.

В таком случае могут доначислить неучтенные кубометры топлива за два года. Только, если хозяева приобрели право собственности на домохозяйство менее двух лет назад, то доначислят с даты приобретения соответствующего права. За два года нарушителям назначают сумму в 140 тыс. грн.

За вмешательство в работу счетчика благодаря скрытым средствам наказывают несколько меньшей суммой. Штраф может достигать около 70 тыс. грн.

В частности, речь идет о магнитах в приборах учета, повреждении пломб на приборах. За соответствующее нарушение начисляют суммы с даты установки счетчика газа или поврежденных пломб, однако не более одного года.

Также могут наказать владельцев квартир, которые официально не оборудованы счетчиком газа и без надлежащего уведомления оператора ГРМ установили дополнительную газовую плиту.

Объем неучтенного газа посчитают по граничным объемам потребления, учитывая все газовые приборы и устройства за шесть месяцев до дня выявления нарушения. Сумма штрафа для домохозяйства с четырьмя лицами с отсутствующим горячим водоснабжением и централизованным отоплением, где установили вторую газовую плиту может составить 7 тыс. грн.

За превышение мощности приборов штраф составит около 40 тыс. грн. Речь идет о ситуации, когда человек самостоятельно, несанкционированно, заменил в доме газовый котел на более мощный.

Размер наказания за несанкционированное восстановление потребления газа для домохозяйства составляет 57 тыс. грн за последние полгода, если придется на отопительный период.

Штраф за неисправный счетчик может быть в пределах 40 тыс. грн за шесть месяцев, если будут отопительными.

"Если ваш газовый счетчик сломался и не по вашей вине, это также может оказаться проблемой. Если Оператор ГРМ обнаружит сбой в работе прибора учета, без следов несанкционированного вмешательства в его работу, объем потребленного газа также будут считать, исходя из 70 процентов предельных объемов потребления с учетом всех газовых приборов", — добавили специалисты портала.

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, кому из украинских потребителей не предусмотрена скидка в 1% от суммы. В частности, чтобы получить такой бонус, важным условием является расчет именно через онлайн-сервисы.

Также мы писали, что некоторым потребителям газа с мая этого года придется заплатить дополнительную сумму за техническое обслуживание зданий. Цены на такой сервис колеблются от около 100 до 1 тыс. грн.