Земельний податок для пенсіонерів: як не платити за ділянку та кому доступна пільга

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні окремі категорії громадян можуть не сплачувати земельний податок, зокрема пенсіонери за віком. Водночас пільга поширюється не на будь-яку площу землі, а лише в межах установлених законодавством норм. Щоб скористатися звільненням, потрібно підтвердити своє право на пільгу в податковій.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Державну податкову службу України.

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Хто з пенсіонерів може не платити за землю

Пенсіонери за віком належать до категорій громадян, які звільняються від сплати земельного податку. Таке право передбачене статтею 281 Податкового кодексу України.

Водночас сама наявність земельної ділянки не означає повного звільнення від платежу за будь-яку площу. Пільга діє в межах установлених норм, які залежать від призначення землі.

За яку площу землі можна не платити

Для пенсіонерів за віком діють такі граничні норми:

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до 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;

до 0,25 гектара — для присадибної ділянки в селі;

до 0,15 гектара — для присадибної ділянки в селищі;

до 0,10 гектара — для присадибної ділянки в місті;

до 0,12 гектара — для ведення садівництва;

до 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;

до 0,01 гектара — для будівництва індивідуального гаража.

Якщо площа ділянки перевищує встановлену норму, пільга не обов'язково втрачається повністю. У такому випадку земельний податок нараховується на частину площі, яка перевищує граничний розмір.

Як оформити пільгу

Звільнення від земельного податку не надається автоматично. Пенсіонеру потрібно звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки та подати заяву про застосування пільги і документ, який підтверджує право на неї. Для пенсіонера таким документом є пенсійне посвідчення.

Подати заяву можна не лише особисто. ДПС дозволяє зробити це в електронній формі через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок "Моя податкова".

Якщо право на пільгу виникло протягом року, звільнення від сплати податку застосовується з місяця, що настає за місяцем виникнення такого права.

Хто ще може отримати пільгу

Звільнення від земельного податку передбачене не лише для пенсіонерів за віком. До пільгових категорій також належать люди з інвалідністю I та II груп, батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, ветерани війни та деякі громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Раніше Новини.LIVE писали, що у жовтні частина пенсіонерів може отримати вікові доплати до пенсії. Розмір щомісячної надбавки залежить від віку та становить від 300 до 570 гривень. Такі виплати нараховують автоматично, якщо загальна пенсія разом із доплатами не перевищує встановленого ліміту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що майже 1,88 млн українських пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень на місяць. Найбільше людей мають виплати у межах від 10 001 до 15 000 гривень, тоді як пенсії понад 30 тисяч гривень отримує лише близько 0,3% пенсіонерів. Високі виплати переважно зосереджені серед окремих категорій одержувачів, зокрема пенсіонерів за вислугу років