Менше податків із зарплати: хто має право на пільгу в 2026 році

Гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE

Деякі працівники можуть зменшити суму податку із зарплати завдяки податковій соціальній пільзі. У 2026 році підвищена ПСП передбачена, зокрема, для людей з інвалідністю I та II групи та батьків, які утримують дитину з інвалідністю. Водночас для застосування пільги є обмеження за розміром доходу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Хто може платити менше податків із зарплати

Податкова соціальна пільга дає можливість зменшити суму доходу, з якої роботодавець розраховує ПДФО. Тобто працівник не отримує розмір пільги окремою виплатою — завдяки їй із зарплати може бути утримано менше податку.

У 2026 році підвищену ПСП у розмірі 150% базової пільги можуть застосовувати:

батьки, які утримують дитину з інвалідністю віком до 18 років — у розрахунку на кожну таку дитину;

люди з інвалідністю I або II групи, зокрема ті, хто має інвалідність із дитинства.

Окрема категорія людей з інвалідністю I та II групи, які мають статус учасників бойових дій на території інших держав у період після Другої світової війни, має право на ПСП у розмірі 200% базової пільги.

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Скільки становить пільга у 2026 році

Базова податкова соціальна пільга у 2026 році становить 1 664 грн. Тому для людей з інвалідністю I та II групи та батьків дітей з інвалідністю підвищена ПСП у розмірі 150% становить 2 496 грн.

Для окремих учасників бойових дій з інвалідністю I або II групи передбачена ПСП у розмірі 200% — 3 328 грн.

Важливо, що ці суми не виплачуються працівнику на руки. На розмір ПСП зменшується оподатковуваний дохід, з якого розраховують ПДФО.

Наприклад, якщо працівнику застосовують ПСП у розмірі 2 496 грн, то за ставки ПДФО 18% потенційна економія на цьому податку становить близько 449 грн на місяць. Для пільги у 3 328 грн економія може становити близько 599 грн.

Яка зарплата дає право на ПСП

Скористатися податковою соціальною пільгою можна лише за умови, що місячний дохід у вигляді зарплати не перевищує встановленого ліміту.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 грн. Граничний розмір зарплати для застосування ПСП розраховують як цей показник, помножений на 1,4, із подальшим округленням до найближчих 10 грн.

Таким чином, базовий ліміт становить 4 660 грн на місяць. Саме тому підвищена ПСП не поширюється на працівників із зарплатою, яка перевищує цю суму.

Для батьків, які утримують кількох дітей, граничний дохід визначають з урахуванням кількості дітей. Наприклад, для двох дітей він становить 9 320 грн, для трьох — 13 980 грн.

Як оформити податкову пільгу

ПСП не потрібно оформлювати через податкову інспекцію. Працівник має подати роботодавцю заяву про застосування податкової соціальної пільги та документи, які підтверджують право на неї.

Людина з інвалідністю може надати, зокрема, копію пенсійного посвідчення або відповідну довідку. Батькам дітей з інвалідністю можуть знадобитися свідоцтво про народження дитини, медичний висновок та інші документи залежно від ситуації.

Пільга застосовується до зарплати та прирівняних до неї виплат за відповідний місяць і лише за одним місцем роботи.

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