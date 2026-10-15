Налоговый долг и штрафы в 2026 году: что грозит должникам

Штрафы из-за налогов: какую задолженность украинцы могут не заметить
Украинцам следует отслеживать и регулярно проверять состояние своих налоговых обязательств, чтобы не получить штраф из-за задолженности, о которой можно даже не знать. Если сумма задолженности не превышает 3 060 грн, налоговое требование не направляется. В то же время эта сумма может "тихо" расти из-за несвоевременной уплаты. В дальнейшем это может грозить даже блокировкой счетов и арестом имущества.
Как своевременно узнать о долге, рассказали в Государственной налоговой службе в Полтавской области, сообщает сайт Новини.LIVE.
Когда задолженность может перерасти в штраф
Налоговики предупреждают украинцев, что в соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Украины плательщику направляется налоговое требование при наличии задолженности в размере 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2026 году это 3 060 гривен.
Соответственно, если задолженность меньше указанной суммы, налоговое требование не направляется. Из-за этого плательщик некоторое время может даже не подозревать о наличии невыполненных обязательств. При этом "невидимый" долг постепенно растет, ведь начисляется пеня за каждый день просрочки.
Где проверить наличие задолженности
Налогоплательщики могут проверить состояние расчетов несколькими способами:
- через "Электронный кабинет" или портал ГНС, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи;
- через приложение "Моя налоговая", которое можно установить на смартфон в Google Play Market или App Store.
Что будет, если игнорировать задолженность
Юристы предупреждают, что последствия неуплаты налогов нарастают постепенно. Когда задолженность превышает 3 060 грн, налоговая служба отправляет или вручает налоговое требование. В таком случае лучше не откладывать решение вопроса, ведь по истечении 30 дней налоговая может приступить к принудительному взысканию.
Должнику грозит:
- блокировка счетов и списание средств;
- арест имущества;
- привлечение исполнительной службы.
Чтобы избежать налоговой задолженности, украинцам рекомендуют проверять реквизиты для оплаты, а также следить за зачислением платежа через несколько дней после его проведения. Если возник долг там, где его не должно быть, стоит оперативно заняться этим вопросом и ликвидировать задолженность.
На что еще стоит обратить внимание
Ранее Новини.LIVE сообщали, что налоговая получила информацию о счетах украинцев за рубежом. Обмен данными происходит по международному стандарту CRS. Такой механизм призван повысить прозрачность финансовых операций и помочь выявлять случаи, когда доходы могут скрываться от налогообложения.
Также Новини.LIVE писали, что некоторые категории граждан могут не платить земельный налог. В частности, такое право предоставляется пенсионерам по возрасту. В то же время стоит учесть, что льгота действует в пределах установленных норм, которые зависят от назначения земли.