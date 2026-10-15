Налоговый долг и штрафы в 2026 году: что грозит должникам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцам следует отслеживать и регулярно проверять состояние своих налоговых обязательств, чтобы не получить штраф из-за задолженности, о которой можно даже не знать. Если сумма задолженности не превышает 3 060 грн, налоговое требование не направляется. В то же время эта сумма может "тихо" расти из-за несвоевременной уплаты. В дальнейшем это может грозить даже блокировкой счетов и арестом имущества.

Как своевременно узнать о долге, рассказали в Государственной налоговой службе в Полтавской области, сообщает сайт Новини.LIVE.

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Когда задолженность может перерасти в штраф

Налоговики предупреждают украинцев, что в соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Украины плательщику направляется налоговое требование при наличии задолженности в размере 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2026 году это 3 060 гривен.

Соответственно, если задолженность меньше указанной суммы, налоговое требование не направляется. Из-за этого плательщик некоторое время может даже не подозревать о наличии невыполненных обязательств. При этом "невидимый" долг постепенно растет, ведь начисляется пеня за каждый день просрочки.

Где проверить наличие задолженности

Налогоплательщики могут проверить состояние расчетов несколькими способами:

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через "Электронный кабинет" или портал ГНС, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи;

через приложение "Моя налоговая", которое можно установить на смартфон в Google Play Market или App Store.

Что будет, если игнорировать задолженность

Юристы предупреждают, что последствия неуплаты налогов нарастают постепенно. Когда задолженность превышает 3 060 грн, налоговая служба отправляет или вручает налоговое требование. В таком случае лучше не откладывать решение вопроса, ведь по истечении 30 дней налоговая может приступить к принудительному взысканию.

Должнику грозит:

блокировка счетов и списание средств;

арест имущества;

привлечение исполнительной службы.

Чтобы избежать налоговой задолженности, украинцам рекомендуют проверять реквизиты для оплаты, а также следить за зачислением платежа через несколько дней после его проведения. Если возник долг там, где его не должно быть, стоит оперативно заняться этим вопросом и ликвидировать задолженность.

На что еще стоит обратить внимание

Ранее Новини.LIVE сообщали, что налоговая получила информацию о счетах украинцев за рубежом. Обмен данными происходит по международному стандарту CRS. Такой механизм призван повысить прозрачность финансовых операций и помочь выявлять случаи, когда доходы могут скрываться от налогообложения.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые категории граждан могут не платить земельный налог. В частности, такое право предоставляется пенсионерам по возрасту. В то же время стоит учесть, что льгота действует в пределах установленных норм, которые зависят от назначения земли.