ДПС отримала фінансові дані з 83 юрисдикцій: що це означає для українців

Жінка рахує долари. Фото: Новини.LIVE

Українська податкова служба отримала інформацію про фінансові рахунки від 83 іноземних юрисдикцій, а дані передала 97 партнерам. Міжнародний обмін допомагає виявляти розбіжності між відомостями про закордонні активи та податковою звітністю. Водночас сам рахунок за кордоном не означає порушення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Які дані отримала податкова

ДПС повідомила про результати чергової кампанії автоматичного обміну фінансовою інформацією. Україна отримала відомості від 83 юрисдикцій і передала інформацію про фінансові рахунки до 97 партнерських юрисдикцій.

Обмін відбувається за міжнародним стандартом CRS. Він дає змогу податковим органам країн обмінюватися інформацією про фінансові активи податкових резидентів за кордоном.

Механізм покликаний підвищити прозорість фінансових операцій і допомогти виявляти випадки, коли доходи або активи можуть бути приховані від оподаткування.

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Отримані від іноземних партнерів відомості можуть використовувати для зіставлення інформації про фінансові активи з податковою звітністю. Тому особливу увагу варто приділити своїм податковим зобов’язанням українцям, які мають рахунки за кордоном і отримували там доходи.

Наприклад, якщо людина отримувала іноземний дохід, для якого законодавство передбачає самостійне декларування, їй варто перевірити, чи виконала вона відповідні вимоги. Податкові наслідки залежать від виду доходу, статусу податкового резидентства та застосовних норм законодавства.

Водночас ДПС не повідомляла про конкретний перелік громадян, яких уже відібрали для перевірок. Сам факт участі країни в автоматичному обміні також не означає, що кожен власник закордонного рахунку автоматично стане об’єктом податкової перевірки.

Чи означає закордонний рахунок додаткові податки

Наявність банківського рахунку в іншій країні сама по собі не є порушенням. Так само міжнародний обмін не означає автоматичного оподаткування всіх коштів, які людина зберігає за кордоном.

Важливо розрізняти залишок на рахунку та дохід, який може підлягати оподаткуванню. Щоб визначити можливі зобов’язання, потрібно враховувати походження коштів, характер доходу, податкове резидентство людини та правила міжнародних угод.

Українцям, які отримують доходи з-за кордону, варто перевірити, чи потрібно їх декларувати та сплачувати податки. Якщо є сумніви щодо конкретної ситуації, краще звернутися до ДПС або податкового фахівця.

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