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Нафтогаз пояснив, коли буває тиск подачі газу низьким

28 лютого 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз попередив, коли може знижуватися тиск газу і як це впливає на суми
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чи може лічильник накручувати більше за низького тиску газу. Деякі українці пишуть, що блакитне паливо стало в рази гіршим через нібито зниження тиску.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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Чи може лічильник нараховувати високі цифри за низького тиску

Фахівці пояснили, чи буває так, що полум'я на плиті горить повільно, тиск подачі газу низький, а лічильник все одно рахує, як зазвичай.

У компанії розповіли, що одним з ключових параметрів, що впливає на якість горіння, ефективність роботи приладів і безпеку є тиск подачі газу.

У магістральних газопроводах паливо транспортується під високим тиском. Далі, проходячи через розподільчі мережі, він поступово знижується, а потім ще коригується до безпечного рівня перед подачею в оселі.

Також пояснили, що відбувається, коли насправді тиск нижчий за норму. У такому разі:

  • якість горіння погіршується, полум'я слабке і може гаснути;
  • газові котли чи колонки не досягають потрібної температури;
  • прилади можуть вимикатися або працювати неефективно.

Також назвали ознаки зависокого тиску

  • полум’я надто потужне;
  • прилади перегріваються.

Це може призвести до передчасного зношення або навіть виходу з ладу обладнання. Є ризик підвищеного споживання газу та небезпечних ситуацій.

При цьому зауважили, що тиск може знижуватися під час пікових навантажень — вранці та ввечері, коли споживання досягає свого максимуму.

"Взимку цей ефект посилюється через активне використання опалення. Однак не варто хвилюватися: лічильник рахує лише спожитий об’єм, тому ці коливання на показання не впливають. Перед купівлею газової техніки варто погодити її встановлення з газовою службою, щоб уникнути виникнення проблем з невідповідністю тиску мережі", — йдеться у повідомленні.

 

Скарги клієнтів Нафтогазу на гіршу якість газу

Так, споживачі газу на сторінці компанії скаржаться, що природний газ став в рази гіршим, а лічильник накручує у багато разів більше, ніж було.

"Накачали в труби повітря і лічильник крутить, як бішений, а тепла нема...", — йдеться в одному з дописів.

Також дехто в коментарях припустив, що можуть збавляти тиск чи щось підмішувати до газу, а в підтримці Нафтогазу "проблему перекладають на облгази".

Окрім того, скаржаться, що зараз нема інформації про калорійність газу. Розповідають, що раніше взимку за мінусової температури у 12-15 градусів у будинку витрачалося 400-420 куб. м газу, а зараз, за плюсових температур, 460 кубів.

Раніше ми писали, що у березні 2025 року тариф на газ для українців буде незмінним — 7,96 грн за 1 куб. м. Йдеться про більшість побутових споживачів, яких обслуговує ГК "Нафтогаз України" (98%).

Також розповідали, що в деяких українських містах ціни на воду можуть зрости у березні. Вартість буде формуватися з урахуванням низки факторів, зокрема, стану обладнання та вартості електрики.

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