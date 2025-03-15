Оштрафуют и отключат газ — за какое нарушение накажут украинцев

Люди готовят еду на газовой плите. Фото: УНИАН

Если в жилом помещении без соответствующих разрешений установить газовое оборудование — это означает, что потребитель незаконно вмешался в газовую сеть, а техническая документация на технику не будет соответствовать техническим характеристикам. Расплачиваться за нарушение будет владелец жилья, даже если он получил (или купил) квартиру или дом уже с нарушением.

Об этом говорится в материале профильного издания "ГазПравда".

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Так, если специалисты во время проверки установят факт нарушения, то владельцу жилья сначала прекратят газоснабжение. Ограничения продлятся, как минимум до того, как владелец внесет изменения о новом оборудовании в проектную документацию. Сделать это можно двумя способами, а именно:

подготовить эскиз, которым дополняется имеющийся проект. Это нужно, если газовое оборудование заменили, но функциональное назначение, мощность и система дымоотвода не изменились. Например, владелец жилья заменил котел на прибор другого производителя, но мощность и принцип действия прибора не изменились. Эскизы также изготавливают при перемещении газовых плит в пределах комнаты, в которой они установлены по проекту;

или изготовить новые технические условия, если все же изменились мощность, функциональное назначение оборудования и система дымоотвода. Этот процесс является более длительным и займет более месяца, к тому же и стоит дороже, чем эскиз.

На какую сумму штрафуют украинцев

Но стоит помнить, что владельца жилья, в котором обнаружили нарушения, могут еще и оштрафовать на немалую сумму. Так, согласно действующему законодательству, если Оператор ГРМ обнаружит несанкционированное подключение газовых приборов, в результате которого их суммарная номинальная мощность будет больше диапазона вычисления счетчика газа, объем неучтенного природного газа считают, исходя из 70% предельных объемов потребления газа населением с учетом всех приборов потребителя.

Диапазон вычисления счетчика, а именно его пропускная способность в виде количества кубометров газа в час, определяется его типоразмером. Однако прибор может начать работать некорректно, тогда какое-то количество потребленного газа не учитывается. Для этого есть следующие причины:

вместо водонагревателя потребитель самовольно установил газовый котел;

владелец жилья без согласования заменил котел на более мощный.

Поэтому при обнаружении подобных нарушений, хозяину могут начислить немалый штраф в виде стоимости доначисленных неучтенных объемов газа.

Например, если самовольно заменить газовое оборудование и изменить диапазон вычисления счетчика в доме, в котором живут два человека, которые пользуются газовой плитой и газовым котлом, а отапливаемая площадь жилья составляет 100 кв, то размер штрафа будет таким:

(100 кв.м*11 м. куб/м кв. в месяц в отопительный период+2 человека * 18.3 м куб. человеко-месяц )*6 мес *70%*7,96 грн/куб.м = 54,3 тыс. грн.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" объяснили клиентам, почему у них появляются долги в квитанциях. Чтобы получать корректные начисления, потребители должны избегать некоторых ошибок.

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