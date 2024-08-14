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Штраф в 500 тыс. грн за пользование газом — за что наказывают украинцев

14 августа 2024 10:42
Ксения Симонова - Редактор
Счета за газ — за что могут взыскать штраф в сотни тысяч гривен
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам могут доначислять суммы средств за природный газ при определенных условиях. В частности, жителю Харьковской области придется заплатить "Газораспределительным сетям" почти 500 тыс. гривен.

Это следует из решения Дергачевского районного суда Харьковской области.

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Как следует из материалов дела 619/3695/24, суд удовлетворил иск "Газораспределительных сетей" и обязал клиента заплатить за природный газ 462,9 тыс. гривен и 7 тыс. гривен компенсации судебного сбора.

Согласно решению, украинцу за долги газоснабжающая компания отключила газ, однако он самовольно осуществил подключение.

"Произведено отключение газопотребляющих приборов абонента путем отключения сваркой вследствие существования долга. Ответчик был сообщен, что несет ответственность за сохранение и целостность пломб и в случае самовольного возобновления газоснабжения по лицевому счету владельца будет произведено доначисление", — отмечается в материалах суда.

Специалисты при обследовании крана к счетчику обнаружили вмешательство в газопровод, на основе чего составили акт о нарушении №000636. Они подсчитали, что клиент не доплатил вышеуказанную сумму, о чем сообщили мужчине и попросили погасить задолженность.

Суд, рассмотрев иск, удовлетворил его полностью.

"Взыскать задолженность за доначисленный объем природного газа в сумме 462 953,02 грн (четыриста шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три гривны 02 копейки)", — говорится в судебном вердикте.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стоимость электрической энергии может существенно снизиться в ближайшие годы. Это может произойти в определенных условиях.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это произошло в основном за счет повышения цен на электрическую энергию.

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