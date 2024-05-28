Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Штраф у 20% заробітку — для українців запровадять нове покарання arrow

Штраф у 20% заробітку — для українців запровадять нове покарання

28 травня 2024 21:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Штрафи в Україні — громадян почнуть карати гривнею за домагання
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні до громадян почнуть застосовувати штрафні санкції за образливі повідомлення сексуального характеру. Відповідний документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Читайте також:

Покарання українців за непристойні прояви

Днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та інших законів України у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції".

Цей закон доповнить КУпАП новою статтею 173-7. Відповідно до неї, за сексуальні домагання, образливі, принизливі дії непристойного характеру, виражені словесно чи невербально у вигляді слів, жестів, рухів тіла, зокрема, з використанням е-комунікацій, будуть передбачені:

  • штрафні санкції;
  • громадські роботи.

Розміри штрафних санкцій

Як пише Sud.ua, за документом, за надсилання відповідних повідомлень через месенджери — загрожуватиме:

  • штраф — від 1,36 тис. до 2,72 тис. грн;
  • громадські роботи — на термін 20-40 годин;
  • виправні роботи — до одного місяця з вилученням 20% заробітку.

Окрім того, передбачене покарання за насильство за ознакою статі. Йдеться про дії фізичного, психологічного або економічного характеру проти особи через її приналежність до тієї чи іншої статі/стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки чи чоловіка у суспільстві.

У разі, якщо було завдано шкоду фізичному (без завдання тілесних ушкоджень) чи психічному здоров’ю людини, правопорушника загрожуватиме:

  • штраф — на суму від 1,7 тис. до 3,4 тис.грн;
  • громадські роботи — на 20-40 годин;
  • виправні роботи — на термін до одного місяця разом з відрахуванням 20% від доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

Також юристи розповіли про покарання українців за порушення Правил дорожнього руху у 2024 році. За це у рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачене покарання у вигляді штрафних санкцій.

Верховна Рада
штрафи
законопроєкт
покарання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби