Штрафи в Україні — громадян почнуть карати гривнею за домагання

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні до громадян почнуть застосовувати штрафні санкції за образливі повідомлення сексуального характеру. Відповідний документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Покарання українців за непристойні прояви

Днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та інших законів України у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції".

Цей закон доповнить КУпАП новою статтею 173-7. Відповідно до неї, за сексуальні домагання, образливі, принизливі дії непристойного характеру, виражені словесно чи невербально у вигляді слів, жестів, рухів тіла, зокрема, з використанням е-комунікацій, будуть передбачені:

штрафні санкції;

громадські роботи.

Розміри штрафних санкцій

Як пише Sud.ua, за документом, за надсилання відповідних повідомлень через месенджери — загрожуватиме:

штраф — від 1,36 тис. до 2,72 тис. грн;

громадські роботи — на термін 20-40 годин;

виправні роботи — до одного місяця з вилученням 20% заробітку.

Окрім того, передбачене покарання за насильство за ознакою статі. Йдеться про дії фізичного, психологічного або економічного характеру проти особи через її приналежність до тієї чи іншої статі/стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки чи чоловіка у суспільстві.

У разі, якщо було завдано шкоду фізичному (без завдання тілесних ушкоджень) чи психічному здоров’ю людини, правопорушника загрожуватиме:

штраф — на суму від 1,7 тис. до 3,4 тис.грн;

громадські роботи — на 20-40 годин;

виправні роботи — на термін до одного місяця разом з відрахуванням 20% від доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

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