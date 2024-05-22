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Декриміналізація крадіжок в Україні — влада готує важливі зміни

22 травня 2024 14:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Штрафи за дрібні крадіжки — в Україні готують важливі зміни
Крадіжка продукції в магазині. Фото: vinnitsa.info
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні планують декриміналізувати дрібні крадіжки, вартість яких не перевищує 4552 гривень. Відповідний законопроєкт №11068 пройшов перше читання в парламенті.

Про це розповів заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк у Telegram.

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Декриміналізація крадіжок до 4,5 тис. грн

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна", за який проголосували 265 народних депутатів.

Станом на 2024 рік дрібними крадіжками вважаються ті, вартість майна яких менше 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Тобто 302 гривні.

Через дію воєнного стану вчинення крадіжки автоматично кваліфікують за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу. За це загрожує п'ять-вісім років позбавлення волі.

У зв'язку з цим у судовому реєстрі багато вироків, таких як п'ять років умовно за крадіжку спиртного чи кількох плиток шоколаду.

Ініціатори проєкту закону вважають, що відповідне покарання не є співмірним. Через це пропонують підняти поріг кримінальної відповідальності за крадіжку до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто сума підвищиться до 4,54 тис. гривень.

Штрафи за дрібні крадіжки

Також передбачається підвищення адміністративного покарання за дрібні крадіжки. А саме:

  • за першу крадіжку — до 5,1 тис. гривень;
  • за повторну протягом року — до 8,5 тис. гривень.

За висновком Головного науково-експертного управління парламенту, нині поріг кримінальної відповідальності справді дуже низький.

Водночас, у разі підтримання законопроєкту у цілому — це призведе до зміни цілої низки статей КК.

Таким чином, шахрайство, вчинене без обтяжувальних обставин (ч. 1 ст. 190 КК), крадіжка, поєднана з проникненням у житло/приміщення (ч. 3 ст. 185 КК), у випадках, коли сума заподіяної шкоди не більша за 4,54 тис. гривень, будуть кваліфікувати як адміністративні правопорушення, а не кримінальні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, яку відповідальність нестимуть ті громадяни, хто не оновив свої дані та не оплатив штраф за порушення мобілізаційного законодавства. У такому разі військовозобов'язаний буде вважатися ухилянтом і йому загрожуватиме від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україн

Верховна Рада
крадіжка
штрафи
законопроєкт
покарання

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