Штрафы в Украине — граждан начнут наказывать гривной за домогательства

Штраф в 20% заработка — для украинцев введут новое наказание
В Украине к гражданам начнут применять штрафные санкции за оскорбительные сообщения сексуального характера. Соответствующий документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Наказание украинцев за непристойные проявления
На днях глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект №8329 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и других законов Украины в связи с ратификацией Стамбульской конвенции".
Этот закон дополнит КУоАП новой статьей 173-7. Согласно ей, за сексуальные притязания, оскорбительные, унизительные действия непристойного характера, выраженные словесно или невербально в виде слов, жестов, телодвижений, в частности, с использованием е-коммуникаций, будут предусмотрены:
- штрафные санкции;
- общественные работы.
Размеры штрафных санкций
Как пишет Sud.ua, по документу, за отправку соответственных сообщений через мессенджеры — будет угрожать:
- штраф — от 1,36 тыс. до 2,72 тыс. грн;
- общественные работы — сроком 20-40 часов;
- исправительные работы — до одного месяца с изъятием 20% заработка.
Кроме того, предусмотрено наказание за насилие по признаку пола. Речь идет о действиях физического, психологического или экономического характера против личности из-за ее принадлежности к тому или иному полу/стереотипного представления о социальных ролях женщины или мужчины в обществе.
В случае, если был причинен вред физическому (без причинения телесных повреждений) или психическому здоровью человека, правонарушителю будет грозить:
- штраф — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс.грн;
- общественные работы — на 20-40 часов;
- исправительные работы — на срок до одного месяца вместе с вычетом 20% от дохода.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.
Также юристы рассказали о наказании украинцев за нарушение Правил дорожного движения в 2024 году. За это в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафных санкций.
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