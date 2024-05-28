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Штраф в 20% заработка — для украинцев введут новое наказание

28 мая 2024 21:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Штрафы в Украине — граждан начнут наказывать гривной за домогательства
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине к гражданам начнут применять штрафные санкции за оскорбительные сообщения сексуального характера. Соответствующий документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Наказание украинцев за непристойные проявления

На днях глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект №8329 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и других законов Украины в связи с ратификацией Стамбульской конвенции".

Этот закон дополнит КУоАП новой статьей 173-7. Согласно ей, за сексуальные притязания, оскорбительные, унизительные действия непристойного характера, выраженные словесно или невербально в виде слов, жестов, телодвижений, в частности, с использованием е-коммуникаций, будут предусмотрены:

  • штрафные санкции;
  • общественные работы.

Размеры штрафных санкций

Как пишет Sud.ua, по документу, за отправку соответственных сообщений через мессенджеры — будет угрожать:

  • штраф — от 1,36 тыс. до 2,72 тыс. грн;
  • общественные работы — сроком 20-40 часов;
  • исправительные работы — до одного месяца с изъятием 20% заработка.

Кроме того, предусмотрено наказание за насилие по признаку пола. Речь идет о действиях физического, психологического или экономического характера против личности из-за ее принадлежности к тому или иному полу/стереотипного представления о социальных ролях женщины или мужчины в обществе.

В случае, если был причинен вред физическому (без причинения телесных повреждений) или психическому здоровью человека, правонарушителю будет грозить:

  • штраф — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс.грн;
  • общественные работы — на 20-40 часов;
  • исправительные работы — на срок до одного месяца вместе с вычетом 20% от дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.

Также юристы рассказали о наказании украинцев за нарушение Правил дорожного движения в 2024 году. За это в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафных санкций.

Верховная Рада
штрафы
законопроект
наказание

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