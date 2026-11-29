Зрубані ялинки. Фото: Новини.LIVE

Напередодні різдвяно-новорічних свят українці починають шукати ялинки для своїх осель, однак бажання заощадити на покупці може обернутися додатковими витратами. За самовільну вирубку хвойного дерева передбачені адміністративні штрафи, а також відшкодування завданої лісу шкоди. У деяких випадках порушникам загрожує і кримінальна відповідальність.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на систему Безоплатної правничої допомоги.

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Який штраф загрожує за незаконно зрубану ялинку

В Україні самовільна вирубка дерев у лісі є адміністративним правопорушенням. Відповідальність за такі дії передбачена статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За перше порушення звичайним громадянам загрожує штраф від 510 до 1 020 грн. Якщо людина протягом року повторно вчинить таке правопорушення, сума зросте до 1 020–1 530 грн.

Для посадових осіб передбачені вищі санкції:

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за перше порушення — від 2 550 до 5 100 грн;

за повторне порушення протягом року — від 10 200 до 15 300 грн.

Важливо, що відповідальність стосується не лише безпосередньої вирубки. Порушенням також вважаються пошкодження дерев, перевезення та зберігання незаконно зрубаних насаджень.

За що доведеться додатково платити

Адміністративний штраф — не єдина фінансова втрата для людини, яка самовільно зрубала ялинку. Порушник також повинен відшкодувати шкоду, завдану лісу.

Сума компенсації залежить від діаметра дерева біля кореневої шийки. Для молодих хвойних дерев віком до 41 року, незаконно зрубаних у грудні та січні, розмір відшкодування обчислюється за спеціальною таксою, збільшеною втричі.

Тобто навіть за одне дерево людині доведеться сплачувати не лише адміністративний штраф, а й окремо компенсувати завдані природі збитки. Чим більший діаметр стовбура, тим вищою буде сума відшкодування.

Коли за вирубку ялинки можуть покарати суворіше

Окремі правила діють для дерев, які зрубали в межах населених пунктів. За знищення або пошкодження зелених насаджень звичайним громадянам загрожує штраф від 170 до 510 грн. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців санкція становить від 510 до 850 грн.

Водночас незаконна вирубка може призвести й до кримінальної відповідальності, якщо завдана лісу шкода є істотною. За статтею 246 Кримінального кодексу України передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн, пробаційний нагляд, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо незаконну вирубку вчинено повторно або групою осіб за попередньою змовою, покарання може бути суворішим — від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Як не отримати штраф під час купівлі ялинки

Щоб не придбати дерево сумнівного походження, українцям варто звертати увагу на його маркування. Легальні ялинки, сосни та смереки повинні мати спеціальну самоклейну етикетку зі штрихкодом та індивідуальним номером.

Перевірити походження дерева можна через онлайн-сервіс open.ukrforest.com. Також продавець повинен мати документи, які підтверджують законність заготівлі та реалізації хвойних дерев.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати штраф за продаж овочів і фруктів із власного городу. Навіть домашній урожай потрібно реалізовувати у спеціально відведених місцях, інакше продавцю загрожує фінансове стягнення та конфіскація товару. Також важливо враховувати податкові правила, якщо заробіток від продажу городини перевищує встановлений ліміт.

Також ми писали, що за незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення українцям загрожує штраф до 6 800 грн. За повторне порушення протягом року покарання стає суворішим, а одяг можуть конфіскувати. Водночас звичайний цивільний камуфляж без офіційних військових знаків не є автоматичною підставою для штрафу.