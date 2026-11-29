Срубленные елки. Фото: Новини.LIVE

В преддверии рождественско-новогодних праздников украинцы начинают искать елки для своих домов, однако желание сэкономить на покупке может обернуться дополнительными расходами. За самовольную вырубку хвойного дерева предусмотрены административные штрафы, а также возмещение нанесенного лесу ущерба. В некоторых случаях нарушителям грозит и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на систему бесплатной юридической помощи.

Реклама

Какой штраф грозит за незаконно срубленную елку

В Украине самовольная вырубка деревьев в лесу является административным правонарушением. Ответственность за такие действия предусмотрена статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За первое нарушение обычным гражданам грозит штраф от 510 до 1 020 грн. Если человек в течение года повторно совершит такое правонарушение, сумма увеличится до 1 020–1 530 грн.

Для должностных лиц предусмотрены более строгие санкции:

Читайте также:

за первое нарушение — от 2 550 до 5 100 грн;

за повторное нарушение в течение года — от 10 200 до 15 300 грн.

Важно, что ответственность касается не только непосредственной вырубки. Нарушением также считаются повреждение деревьев, перевозка и хранение незаконно срубленных насаждений.

За что придется дополнительно платить

Административный штраф — не единственный финансовый ущерб для человека, самовольно срубившего елку. Нарушитель также должен возместить ущерб, нанесенный лесу.

Сумма компенсации зависит от диаметра дерева у корневой шейки. Для молодых хвойных деревьев возрастом до 41 года, незаконно срубленных в декабре и январе, размер компенсации рассчитывается по специальной ставке, увеличенной в три раза.

То есть даже за одно дерево человеку придется платить не только административный штраф, но и отдельно компенсировать причиненный природе ущерб. Чем больше диаметр ствола, тем выше будет сумма компенсации.

Когда за вырубку елки могут наказать строже

Отдельные правила действуют в отношении деревьев, срубленных в пределах населенных пунктов. За уничтожение или повреждение зеленых насаждений обычным гражданам грозит штраф от 170 до 510 грн. Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей санкция составляет от 510 до 850 грн.

В то же время незаконная вырубка может привести и к уголовной ответственности, если нанесенный лесу ущерб является существенным. Согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн, пробационный надзор, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если незаконная вырубка совершена повторно или группой лиц по предварительному сговору, наказание может быть более суровым — от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как избежать штрафа при покупке елки

Чтобы не приобрести дерево сомнительного происхождения, украинцам следует обращать внимание на его маркировку. Легальные елки, сосны и смереки должны иметь специальную самоклеящуюся этикетку со штрих-кодом и индивидуальным номером.

Проверить происхождение дерева можно через онлайн-сервис open.ukrforest.com. Также продавец должен иметь документы, подтверждающие законность заготовки и реализации хвойных деревьев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить штраф за продажу овощей и фруктов из собственного огорода. Даже домашний урожай нужно реализовывать в специально отведенных местах, иначе продавцу грозит финансовое взыскание и конфискация товара. Также важно учитывать налоговые правила, если доход от продажи овощей превышает установленный лимит.

Кроме того, мы писали, что за незаконное ношение военной формы с опознавательными знаками украинцам грозит штраф до 6 800 грн. За повторное нарушение в течение года наказание становится более суровым, а одежду могут конфисковать. В то же время обычный гражданский камуфляж без официальных военных знаков не является автоматическим основанием для штрафа.