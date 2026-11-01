Військова форма на вішалках. Фото: УНІАН

Носіння військової форми зі знаками розрізнення без відповідного права може обійтися українцям у тисячі гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума штрафу зросте до 6 800 грн. Крім того, закон передбачає конфіскацію одягу, а в окремих випадках — громадські роботи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Коли штраф за піксель зростає

Відповідальність за незаконне носіння військової форми визначає стаття 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона стосується людей, які не мають права носити військовий одяг зі знаками розрізнення Збройних сил України або інших військових формувань.

За перше порушення передбачено попередження або штраф від 2 550 до 3 400 грн. Водночас відповідну форму зі знаками розрізнення конфіскують.

Якщо людину вже притягували до адміністративної відповідальності за таке саме порушення, а протягом року вона повторно вдягне військову форму без належного права, покарання буде суворішим.

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У такому разі передбачено:

штраф від 3 400 до 6 800 грн;

або громадські роботи тривалістю від 30 до 40 годин;

конфіскацію відповідної форми зі знаками розрізнення.

Повторне порушення може коштувати вдвічі дорожче, ніж максимальний штраф за перший випадок. Водночас конфіскація одягу передбачена як за перше, так і за повторне порушення.

Чи штрафують за будь-який камуфляж

Відповідальність стосується не будь-якого одягу з камуфляжним принтом. Важливо розрізняти військову форму зі знаками розрізнення та цивільні речі в стилі мілітарі.

Право носити військову форму мають військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані під час зборів, курсанти й ліцеїсти, а також особи, звільнені зі служби в запас або у відставку з наданням такого права.

Цивільний одяг, який лише нагадує військовий стиль і не копіює офіційні зразки форми та військові знаки розрізнення, не слід автоматично прирівнювати до правопорушення.

Тому перед купівлею чи використанням камуфляжу варто перевірити, чи не має він офіційних знаків розрізнення ЗСУ або інших військових формувань.

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