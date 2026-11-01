Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Піксель може коштувати 6 800 грн: за яке порушення карають повторно

Піксель може коштувати 6 800 грн: за яке порушення карають повторно

Ua ru
1 листопада 2026 11:00
Військова форма без дозволу: який штраф загрожує за повторне порушення УНІАН
Військова форма на вішалках. Фото: УНІАН

Носіння військової форми зі знаками розрізнення без відповідного права може обійтися українцям у тисячі гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума штрафу зросте до 6 800 грн. Крім того, закон передбачає конфіскацію одягу, а в окремих випадках — громадські роботи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Реклама

Коли штраф за піксель зростає

Відповідальність за незаконне носіння військової форми визначає стаття 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона стосується людей, які не мають права носити військовий одяг зі знаками розрізнення Збройних сил України або інших військових формувань.

За перше порушення передбачено попередження або штраф від 2 550 до 3 400 грн. Водночас відповідну форму зі знаками розрізнення конфіскують.

Якщо людину вже притягували до адміністративної відповідальності за таке саме порушення, а протягом року вона повторно вдягне військову форму без належного права, покарання буде суворішим.

Читайте також:

У такому разі передбачено:

  • штраф від 3 400 до 6 800 грн;
  • або громадські роботи тривалістю від 30 до 40 годин;
  • конфіскацію відповідної форми зі знаками розрізнення.

Повторне порушення може коштувати вдвічі дорожче, ніж максимальний штраф за перший випадок. Водночас конфіскація одягу передбачена як за перше, так і за повторне порушення.

Чи штрафують за будь-який камуфляж

Відповідальність стосується не будь-якого одягу з камуфляжним принтом. Важливо розрізняти військову форму зі знаками розрізнення та цивільні речі в стилі мілітарі.

Право носити військову форму мають військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані під час зборів, курсанти й ліцеїсти, а також особи, звільнені зі служби в запас або у відставку з наданням такого права.

Цивільний одяг, який лише нагадує військовий стиль і не копіює офіційні зразки форми та військові знаки розрізнення, не слід автоматично прирівнювати до правопорушення.

Тому перед купівлею чи використанням камуфляжу варто перевірити, чи не має він офіційних знаків розрізнення ЗСУ або інших військових формувань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому за купання в озерах Карпат можна отримати штраф. На природоохоронних територіях діють обмеження, за порушення яких туристам загрожує адміністративна відповідальність. Перед відпочинком біля гірських водойм варто перевірити місцеві правила, щоб не отримати штраф.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому загрожує покарання за носіння пікселя. За незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу залежить від обставин порушення, а в окремих випадках одяг можуть конфіскувати.

гроші штраф порушення витрати військова форма
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації