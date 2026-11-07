Старий диван на смітнику біля будинків. Фото: magnific.com

Після ремонту або оновлення інтер'єру українці часто виносять старі дивани, шафи та матраци до сміттєвих баків. Однак такі речі не можна залишати разом зі звичайними побутовими відходами. За порушення правил благоустрою громадянам загрожує штраф до 1 360 гривень, тому перед вивезенням меблів варто перевірити встановлені вимоги.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про управління відходами".

Реклама

Чому старі меблі та матраци не можна викидати у звичайні баки

Згідно із Законом України "Про управління відходами", великогабаритними вважаються побутові відходи, які за розміром не поміщаються у контейнери об'ємом до 1,1 кубічного метра.

До таких речей можуть належати старі дивани, крісла, шафи, столи та матраци. Через свої розміри їх не можна просто залишати у звичайних контейнерах для побутового сміття.

Окремий порядок поводження з такими відходами передбачений статтею 30 закону. Зокрема, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи та відходи зелених насаджень мають збиратися окремо від інших побутових відходів.

Читайте також:

Тому після заміни меблів або ремонту квартири власникам потрібно з'ясувати, де у їхньому населеному пункті можна залишити старі речі для подальшого вивезення.

Який штраф загрожує за викинуті меблі та матраци

Відповідальність за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачена статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У 2026 році за такі порушення передбачені штрафи:

для звичайних громадян — від 340 до 1 360 грн;

для посадових осіб і громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1 700 грн.

Якщо людина залишить старий диван, шафу або матрац у місці, не призначеному для збирання великогабаритних відходів, це може стати підставою для адміністративної відповідальності.

Водночас штраф не нараховується автоматично за сам факт винесення меблів із квартири. Для покарання має бути встановлене порушення правил благоустрою, які діють у конкретному населеному пункті.

Як правильно позбутися старого дивана або матраца

Щоб не отримати штраф, перед вивезенням великогабаритних речей варто з'ясувати порядок їх збирання у своїй громаді.

Українцям рекомендують:

звернутися до ОСББ або керуючої компанії та уточнити, чи є спеціальний майданчик для великогабаритних відходів;

дізнатися у місцевого комунального підприємства про можливість окремого вивезення меблів;

замовити послуги спеціалізованої компанії, яка займається вивезенням старих меблів та матраців.

Таким чином, старий диван, шафу або матрац не варто залишати біля звичайних сміттєвих баків без перевірки місцевих правил. Неправильне поводження з великогабаритними відходами може обійтися громадянам у суму до 1 360 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що піксель може коштувати українцям до 6 800 гривень штрафу. Покарання передбачене за повторне незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення протягом року. Також у порушника можуть конфіскувати відповідний одяг.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ігнорування колег на роботі може коштувати до 6 800 гривень. Йдеться про систематичний психологічний тиск та ізоляцію працівника, які можуть мати ознаки мобінгу. Розмір штрафу залежить від обставин порушення та статусу особи.