Декларація доходів у 2026 році: хто має подати та які штрафи загрожують

Репетиторка займається з дитиною. Фото: magnific.com

Українці, які у 2026 році отримують гроші не від податкового агента, можуть мати обов’язок самостійно задекларувати такі доходи. Це стосується, зокрема, репетиторів, людей, які здають майно в оренду фізособам, отримують іноземні доходи або інші кошти, з яких податок не утримувався. За порушення строків подання декларації передбачений штраф.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Хто має задекларувати дохід

Обов’язок подати декларацію виникає не через сам факт отримання підробітку, а залежно від того, хто виплачував гроші та чи був із них утриманий податок.

ДПС нагадує, що серед доходів, які громадяни мають декларувати самостійно, є кошти, отримані від інших фізичних осіб, якщо вони не виступали податковими агентами. Наприклад, це може бути плата за оренду майна від фізичної особи. До переліку також входять окремі іноземні доходи, інвестиційний прибуток та інші неоподатковані доходи.

Окремо податківці нагадують про репетиторів. Якщо людина у 2026 році надає такі послуги як звичайна фізична особа, не маючи відповідного статусу ФОП або незалежної професійної діяльності, отриманий дохід потрібно буде задекларувати. До репетиторських послуг ДПС відносить, зокрема, навчання з різних предметів, підготовку дітей до школи, вступу та незалежного тестування, а також виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.

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Коли потрібно подати декларацію

Якщо йдеться про доходи, отримані протягом 2026 року, річну декларацію за загальним правилом потрібно буде подати до 1 травня 2027 року.

Після декларування визначене податкове зобов’язання фізична особа має самостійно сплатити до 1 серпня 2027 року. Такі строки встановлені для фізичних осіб, які мають обов’язок декларувати доходи.

Подати декларацію можна, зокрема, дистанційно через Електронний кабінет платника. ДПС також дозволяє інші передбачені законодавством способи подання документа.

Скільки податків доведеться сплатити

Для доходів, які підлягають такому декларуванню, ДПС вказує ставку 18% ПДФО та 5% військового збору. Разом це становить 23% від відповідної бази оподаткування.

Наприклад, якщо людина отримала від репетиторства за рік 120 000 грн і весь цей дохід підлягає оподаткуванню, сума ПДФО становитиме 21 600 грн, а військового збору — 6 000 грн.

Разом податки складуть 27 600 грн, а після їх сплати залишиться 92 400 грн.

Тому підробіток на 10 000 грн — це не обов’язково 10 000 грн, які людина остаточно залишає собі: якщо дохід підлягає декларуванню та оподаткуванню, частину коштів потрібно спрямувати на сплату податків.

Які штрафи загрожують за декларацію

За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації передбачений штраф 340 грн за кожне порушення.

Якщо протягом року людина вже була оштрафована за таке порушення, повторне неподання або несвоєчасне подання декларації може коштувати 1 020 грн. Це прямо передбачено пунктом 120.1 Податкового кодексу України.

При цьому сам штраф за неподання декларації — не єдина можлива фінансова відповідальність. Якщо людина мала сплатити податки з доходу, але цього не зробила, можуть виникнути окремі податкові зобов’язання та відповідальність за їх несплату.

Тому українцям, які отримують гроші від підробітку, оренди, іноземних замовників чи інших джерел без податкового агента, варто заздалегідь перевірити, чи потрібно включати такий дохід до річної декларації.

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