Декларация о доходах в 2026 году: кому необходимо подать и какие штрафы грозят

Репетитор занимается с ребенком. Фото: magnific.com

Украинцы, которые в 2026 году получат деньги не от налогового агента, могут быть обязаны самостоятельно задекларировать такие доходы. Это касается, в частности, репетиторов, людей, сдающих имущество в аренду физическим лицам, получающих иностранные доходы или другие средства, с которых налог не удерживался. За нарушение сроков подачи декларации предусмотрен штраф.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто должен задекларировать доход

Обязанность подать декларацию возникает не из-за самого факта получения подработки, а в зависимости от того, кто выплачивал деньги и был ли с них удержан налог.

ГНС напоминает, что среди доходов, которые граждане должны декларировать самостоятельно, есть средства, полученные от других физических лиц, если они не выступали в качестве налоговых агентов. Например, это может быть плата за аренду имущества от физического лица. В перечень также входят отдельные иностранные доходы, инвестиционная прибыль и другие необлагаемые налогом доходы.

Отдельно налоговики напоминают о репетиторах. Если человек в 2026 году оказывает такие услуги как обычное физическое лицо, не имея соответствующего статуса ФЛП или независимой профессиональной деятельности, полученный доход нужно будет задекларировать. К репетиторским услугам ГНС относит, в частности, обучение по различным предметам, подготовку детей к школе, поступлению и независимому тестированию, а также выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ.

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Когда нужно подать декларацию

Если речь идет о доходах, полученных в течение 2026 года, годовую декларацию, как правило, необходимо будет подать до 1 мая 2027 года.

После декларирования установленное налоговое обязательство физическое лицо должно самостоятельно уплатить до 1 августа 2027 года. Такие сроки установлены для физических лиц, обязанных декларировать доходы.

Подать декларацию можно, в частности, дистанционно через "Электронный кабинет плательщика". ГНС также допускает другие предусмотренные законодательством способы подачи документа.

Сколько налогов придется уплатить

Для доходов, подлежащих такому декларированию, ГНС указывает ставку 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В сумме это составляет 23% от соответствующей базы налогообложения.

Например, если человек получил от репетиторства за год 120 000 грн и весь этот доход подлежит налогообложению, сумма НДФЛ составит 21 600 грн, а военного сбора — 6 000 грн.

В сумме налоги составят 27 600 грн, а после их уплаты останется 92 400 грн.

Поэтому подработка на 10 000 грн — это не обязательно 10 000 грн, которые человек окончательно оставляет себе: если доход подлежит декларированию и налогообложению, часть средств нужно направить на уплату налогов.

Какие штрафы грозят за декларацию

За непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации предусмотрен штраф в размере 340 грн за каждое нарушение.

Если в течение года человек уже был оштрафован за такое нарушение, повторное непредставление или несвоевременное представление декларации может обойтись в 1 020 грн. Это прямо предусмотрено пунктом 120.1 Налогового кодекса Украины.

При этом сам штраф за непредставление декларации — не единственная возможная финансовая ответственность. Если человек должен был уплатить налоги с дохода, но этого не сделал, могут возникнуть отдельные налоговые обязательства и ответственность за их неуплату.

Поэтому украинцам, которые получают деньги от подработки, аренды, иностранных заказчиков или других источников без налогового агента, стоит заранее проверить, нужно ли включать такой доход в годовую декларацию.

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