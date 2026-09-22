Unex Bank, O.Bank та інші: де депозит принесе найбільше грошей

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після підвищення облікової ставки НБУ до 16% річних банки переглядають умови гривневих депозитів. Деякі фінустанови вже пропонують до 17,5% річних, однак ця цифра не означає, що саме стільки отримає вкладник. Частину доходу заберуть податки, тому зі 100 тис. грн чистий заробіток буде помітно меншим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на FinClub.

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17 вересня Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — до 16% річних. Причиною регулятор назвав посилення інфляційного тиску та зростання проінфляційних ризиків. Водночас у НБУ зазначили, що підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих депозитів та облігацій внутрішньої державної позики.

Які банки дають найбільші ставки

Станом на 22 вересня максимальна ставка за гривневим депозитом на 12 місяців становить 17,5% річних. Таку дохідність пропонує Юнекс Банк за вкладом "Максимум". Мінімальна сума такого депозиту становить 5 000 грн, а строк — від 366 до 367 днів.

Серед інших високих пропозицій на ринку:

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O.Bank — до 17,37% річних;

Ідея Банк — до 17,37%;

Акордбанк — до 17%;

Європромбанк — до 16,8%;

Альтбанк — до 16,75%;

Асвіо Банк — до 16,6%;

Український капітал — до 16,5%;

Таскомбанк — до 16,5%.

Такі дані наводить Мінфін у своєму актуальному порівнянні депозитних ставок українських банків. Водночас максимальна ставка може залежати від конкретного строку та умов депозитного продукту.

Скільки можна заробити зі 100 тисяч гривень

Найвища ставка у 17,5% виглядає привабливо, але вкладник не отримає всі нараховані банком проценти. Процентний дохід фізичних осіб оподатковується 18% ПДФО та 5% військового збору.

Якщо покласти 100 000 грн на рік під 17,5%, банк нарахує 17 500 грн процентів. Після сплати податків чистий дохід становитиме 13 475 грн. Таким чином, наприкінці строку вкладник матиме близько 113 475 грн.

Якщо початкова сума становить 50 000 грн, за тієї ж ставки банк нарахує 8 750 грн процентів. Після податків чистий заробіток становитиме приблизно 6 738 грн.

Для 10 000 грн на депозиті під 17,5% процентний дохід до оподаткування становитиме 1 750 грн, а після сплати податків — близько 1 348 грн.

Чи зростатимуть ставки далі

Підвищення облікової ставки НБУ не означає, що всі банки одночасно піднімуть депозитні ставки на однаковий розмір. Водночас після попереднього підвищення частина банків уже збільшила дохідність гривневих депозитів.

Тому перед відкриттям депозиту варто порівнювати не лише відсоткову ставку. Значення мають також строк розміщення коштів, мінімальна сума, можливість поповнення, дострокового розірвання та порядок виплати процентів.

Наприклад, депозит "Максимум" від Юнекс Банку зі ставкою 17,5% передбачає можливість поповнення та пролонгації, але дострокове розірвання і часткове зняття коштів не передбачені. Проценти виплачуються наприкінці строку.

Отже, після рішення НБУ максимальна ставка за гривневим депозитом на рік наразі становить 17,5%, але фактичний заробіток вкладника буде нижчим через оподаткування. За внеску 100 000 грн різниця між нарахованими процентами та чистим доходом становить понад 4 000 грн.

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