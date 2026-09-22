Жителі сіл можуть не платити за комуналку: хто має право

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні окремі працівники бюджетної сфери, які працюють і проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Пільга поширюється не на всіх бюджетників, а лише на визначені законодавством категорії та надається в межах установлених норм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

Хто з бюджетників має право на 100% знижку

Право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг мають працівники, які належать до визначених законом категорій та працюють у сільській місцевості або селищах міського типу.

Зокрема, йдеться про педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників. Також пільга поширюється на працівників музеїв, державних і комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури, якщо вони працюють у відповідній місцевості.

Окремо право передбачене для пенсіонерів, які раніше працювали за відповідними професіями у сільській місцевості або селищах міського типу та продовжують там проживати. До переліку входять, зокрема, колишні педагогічні, медичні, фармацевтичні працівники та працівники культури й бібліотек.

Читайте також:

Що саме покриває пільга

100% знижка стосується оплати житлово-комунальних послуг, але важливо враховувати встановлені державою норми споживання.

Пільга також може поширюватися на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — для тих домогосподарств, які користуються такими видами опалення.

Тобто йдеться не про необмежене звільнення від усіх комунальних платежів. Якщо споживання перевищує встановлені соціальні нормативи, знижка не означає автоматичного покриття всієї суми у платіжці.

Є важлива умова щодо доходу

У 2026 році така пільга надається з урахуванням доходу сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід у розрахунку на одну людину за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 грн.

Саме цей показник відповідає величині доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу у 2026 році.

Наприклад, якщо в сім'ї живуть троє людей, для визначення права на пільгу враховуватиметься середньомісячний дохід родини в розрахунку на кожного її члена. Водночас ПФУ самостійно перевіряє відповідність доходу встановленим вимогам.

Якщо дохід сім'ї перевищує визначений поріг, людина може перевірити право на житлову субсидію, адже механізм її призначення відрізняється від пільги.

Як оформити пільгу на комуналку

Для отримання пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Подати документи можна особисто або дистанційно.

Онлайн-заява подається через вебпортал електронних послуг ПФУ. У вересні 2026 року Пенсійний фонд окремо нагадав про можливість оформити пільгу дистанційно. Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті, у розділі "Комунікації з ПФУ" вибрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу", а далі — заяву про надання пільг на оплату ЖКП.

До заяви потрібно додати необхідні скановані копії документів. Після заповнення форми її необхідно сформувати, перевірити зазначені дані та надіслати до Пенсійного фонду. Результат розгляду можна перевірити в особистому кабінеті.

Що варто перевірити перед оформленням

Перед поданням заяви працівнику бюджетної сфери варто переконатися у трьох речах: його професія входить до визначеного переліку, він працює у сільській місцевості або селищі міського типу, а середньомісячний дохід сім'ї на одну людину відповідає встановленому у 2026 році порогу.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що для отримання субсидії на газ у деяких випадках потрібна довідка про відсутність заборгованості. Документ підтверджує погашення боргу та може бути необхідним для призначення допомоги. Отримати довідку можна онлайн або особисто у сервісному центрі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що відсутність пенсії через нестачу страхового стажу не завжди позбавляє людину права на субсидію. За певних умов допомогу на оплату комунальних послуг можуть призначити людям, які мають щонайменше 15 років стажу та отримували соціальну допомогу у відповідному періоді. Заяву можна подати до Пенсійного фонду, через ЦНАП або онлайн.