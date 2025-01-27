Пенсії в Україні — хто може отримати виплати за пів року наперед

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України (ПФУ) в деяких випадках виплачує громадянам пенсії авансом. Згідно із законодавством, за певних обставин держава мусить виплачувати кошти пенсіонерам за пів року наперед.

Це передбачає ст. 51 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також:

Хто має право на виплату пенсій авансом

Відповідно до цієї статті, гарантоване державою право на виплату пенсій одразу за шість місяців надається тим громадянам, які зібрались переїхати в іншу країну з метою постійного проживання.

Виплата у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон буде рахуватися з дати місяця, що йде за місяцем зняття з обліку за адресою проживання. Її здійснять органи ПФУ, перерахувавши на банківський рахунок.

"У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед виїздом за заявою пенсіонера, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання", — випливає з закону.

Таким чином, пенсію мають виплачувати абсолютно всім українським громадянам, незалежно від наявності чи відсутності міжнародних договорів, згода на обов'язковість якого надана парламентом.

Як пенсіонерам отримати виплати

Ті громадяни, які планують вирушити за кордон і хочуть отримати шість виплат авансом, повинні звернутися до органів

Пенсійного фонду за місцем свого проживання.

Там пенсіонер має подати відповідну заяву. Також необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина для виїзду за кордон, де вказано про виїзд на постійне проживання за кордон (паспорт іноземця/документ, де посвідчується особа без громадянства;

довідка про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Нагадаємо, українці можуть робити благодійні пожертви пенсіонерам. Такою можливістю можуть скористатися як ті, хто мешкає в Україні, так і за межами країни.

Також повідомлялося, який буде розмір пенсії, якщо зарплата була на рівні 15 тис. гривень. Загалом на кінцеву суму виплати впливає низка факторів.