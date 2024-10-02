Пенсії в Україні — як збільшити виплати завдяки благодійним пожертвам

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни та компанії мають можливість долучитися до фінансування пенсійних виплат, роблячи благодійні пожертви. При цьому така змога є як для тих, хто мешкає в країні, так і за кордоном.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила благодійних пожертв

Як розповіли фахівці ПФУ, будь-якій юридичній або фізичній особі доступна можливість робити внески на рахунки Пенсійного фонду для подальшої виплати пенсій.

Відповідний механізм здійснення сплати благодійних пожертв та виплати її певної частини пенсіонерові розробив ПФУ.

Це прописано у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні". Його ухвалили наприкінці 2022 року для дозволу здійснювати пожертви на пенсійні виплати нинішнім пенсіонерам.

Так звані "меценатські внески" можна робити на користь як конкретної людини, якій вже виплачують пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, так і знеособлено.

Тобто на окремий рахунок ПФУ можна перерахувати певну суму коштів або пенсіонеру, або загалом як додатковий фінансовий ресурс для фонду.

Як зробити благодійну пожертву

Якщо робити виплату людині, яка отримує пенсію (незалежно від виду, розміру, дати призначення), як персоналізовану благодійну пенсійну пожертву, то її розмір меценат може визначити самостійно. Дозволяється будь-яка сума, яку громадянин здатен передати на благодійність.

Проте, за правилами, у разі здійснення персоналізованої пожертви 70% із такої суми піде на виплату пенсії конкретному громадянину, тоді як 30% — у фонд на фінансування пенсій всіх громадян.

Водночас, якщо робити знеособлену благодійну пожертву, то всю суму спрямують на виплату пенсій в солідарній системі.

Щоб здійснити благодійну пожертву, не потрібно подавати жодних документів та йти до державних установ.

Зробити внесок можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням.

Джерело: ПФУ

Податковий кодекс не передбачає включення благодійних пожертв юридичних та фізосіб до об'єкта оподаткування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з жовтня відбудуться зміни для пенсіонерів, зокрема зростуть виплати. Підвищення отримають ті, хто має право на вікову надбавку або на грошову допомогу від ВПП ООН.

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