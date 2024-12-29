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Майбутня пенсія — розмір виплати за зарплати у 15 тис. грн

29 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — яка буде виплата, якщо розмір зарплати 15 тис. грн
Люди похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Розмір пенсій українців залежить від низки факторів, зокрема, терміну виходу на заслужений відпочинок та розміру заробітної плати. Відомо, яка сума пенсійної виплати буде, якщо зарплата становить 15 тис. гривень.

Суму можна вирахувати, використовуючи формулу, встановлену Пенсійним фондом України (ПФУ).  

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Від чого залежить розмір пенсії в Україні

Згідно із пенсійним законодавством, розмір пенсій прямо залежить від трьох основних факторів:

  • середня заробітна плата;
  • індивідуальний коефіцієнт заробітку;
  • страховий стаж.

Знаючи розмір зарплати, майбутній розмір пенсії можна приблизно розрахувати самому на основі формули від Пенсійного фонду. А саме: П = Зп × Ікз × Кс.

  • П — розмір пенсійної виплати;
  • Зп — середня заробітна плата в країні за останні три роки перед виходом на пенсію;
  • Ікз — коефіцієнт зарплати (йдеться про відношення особистої зарплати громадянина та середньої в країні);
  • Кс — коефіцієнт стажу (кількість років страхового стажу × 1%).

Яка буде пенсія, якщо розмір зарплати 15 тис. грн

Щоб з'ясувати, який буде приблизний розмір пенсії за умови у 15 тис. гривень та 30 років страхового стажу, потрібно підставити цифри у формулу.

Так, коефіцієнт зарплати (Ікз) дорівнює 1,0 за умови суми 15 тис. гривень, і, якщо була на рівні середньої в країні.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) за умови 30 років: 30 × 1% = 0,30.

У підсумку майбутня пенсія буде така: 15 тис. гривень × 1,0 × 0,30 = 4,5 тис. гривень.

За умови меншого стажу, наприклад 25 років, сума буде наступна: 15 тис. гривень × 1,0 × 0,25 = 3,75 тис. гривень.

За умови більшого стажу, наприклад 35 років, коефіцієнт дорівнюватиме 0,35, і пенсія становитиме: 15 тис. гривень × 1,0 × 0,35 = 5,25 тис. гривень.

Розмір пенсійної виплати не може бути меншим за встановлену мінімальну пенсію в країні, який залежать від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році розмір максимальної пенсії не зростатиме, оскільки рівень прожиткового мінімуму буде незмінним. Це передбачено, зокрема, Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки.

Також відомо, яким категоріям громадян призначають максимальні виплати у 23 тис. гривень. Таке право мають, зокрема, українські державні службовці.

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