Пенсии в Украине — кто может получить выплаты за полгода вперед

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в некоторых случаях выплачивает гражданам пенсии авансом. Согласно законодательству, при определенных обстоятельствах государство должно выплачивать средства пенсионерам за полгода вперед.

Это предусматривает ст. 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Кто имеет право на выплату пенсий авансом

В соответствии с этой статьей, гарантированное государством право на выплату пенсий сразу за шесть месяцев предоставляется тем гражданам, которые собрались переехать в другую страну с целью постоянного проживания.

Выплата в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу будет считаться с даты месяца, следующего за месяцем снятия с учета по адресу проживания. Ее осуществят органы ПФУ, перечислив на банковский счет.

"В случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, выплачивается за шесть месяцев вперед перед выездом по заявлению пенсионера, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту постоянного проживания", — следует из закона.

Таким образом, пенсию должны выплачивать абсолютно всем украинским гражданам, независимо от наличия или отсутствия международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом.

Как пенсионерам получить выплаты

Те граждане, которые планируют отправиться за границу и хотят получить шесть выплат авансом, должны обратиться в органы Пенсионного фонда по месту своего проживания.

Там пенсионер должен подать соответствующее заявление. Также необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина для выезда за границу, где указано о выезде на постоянное проживание за границу (паспорт иностранца/документ, где удостоверяется лицо без гражданства);

справка о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Напомним, украинцы могут делать благотворительные пожертвования пенсионерам. Такой возможностью могут воспользоваться как те, кто проживает в Украине, так и за пределами страны.

Также сообщалось, какой будет размер пенсии, если зарплата была на уровне 15 тыс. гривен. В целом на конечную сумму выплаты влияет ряд факторов.