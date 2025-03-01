Ощадбанк может взимать комиссию в более чем 100 грн — что нужно знать

Банковская карта в руках. Фото: УНИАН

Житель Киева пожаловался на правила, которые действуют в государственном "Ощадбанке". Финучреждение автоматически взимает деньги за обслуживание "Карты киевлянина".

Об этом сообщается на портале "Минфин".

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Подробнее о комиссии за "Карту киевлянина"

Гражданин рассказал, что с его проездной карты для льготников Ощадбанк хотел взыскать полную сумму за обслуживание "Карты киевлянина". Поскольку на счету был мизер, банк взыскал лишь 2 грн, предупредив за что именно произошло списание.

"У меня работает правило трех косяков со стороны банка. Этот был уже четвертый. Ощад слизал с моей "Карты киевлянина", которой я пользуюсь исключительно как инвалидским проездным, 2 гривны. О чем очень вежливо предупредил смс: ты не пользуешься картой, поэтому мы у тебя взяли за обслуживание 2 грн. Хотели взять 100, но не было на балансе...", — написал он.

Клиент сообщил, что столичная власть придумала именно такой формат проездного для льготников. Однако из-за таких условий со стороны банка, решил больше не пользоваться ею, ведь такая карта должна была быть бесплатной.

На портале представители Ощадбанка не объяснили гражданину, почему со льготников списываются средства.

Скриншот. Источник: Минфин

Что нужно знать о "Карте киевлянина"

В частности, на оформление "Карты киевлянина" имеют право "льготники", то есть граждане, которые наделены правом на льготы, доплаты и компенсации, предусмотренные украинским законодательством, решениями Киевского городского совета. Также в список льготников входят внутренние переселенцы.

Кроме того, получить "Карту киевлянина" могут граждане, которые зарегистрированы в Киеве, официально работают на предприятиях и в организациях столицы.

Также карты выдают ученикам школ, колледжей, училищ и лицеев, студентам вузов.

При этом, отмечают в КГГА, для льготников карта бесплатная, а вот рядовые киевляне, которые не имеют льгот, могут пользоваться ею за 10 грн в месяц.

Ранее мы писали о том, что Ощадбанк может списывать большие комиссии за операции. В частности, известно, в каких случаях придется платить максимальные 1,5 тыс. грн.

Также в Ощадбанке объясняли, какую плату берут за снятие зарплаты со счета. В частности, в Mastercard Word Debit разрешается снимать 50 тыс. грн без взимания комиссии в течение месяца.