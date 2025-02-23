В Ощадбанку пояснили, за що можуть стягувати комісію у 1,5 тис. грн

Картка та гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" пояснили, який рахунок найвигідніше відкрити для зарахування бюджетних коштів. У банку уточнили, від чого залежить розмір комісій.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Списання комісій за фіноперації в Ощадбанку

Як відомо, банк може списувати чималі комісії за фінансові операції за рахунками. Так, у кожній фінустанові існують правила, від яких залежить фіксований розмір оплати.

У зв'язку з цим громадянка звернулась до державної банківської установи за роз'ясненням, яка із карток найвигідніша, якщо йдеться про зарахування бюджетних коштів та подальшого їх використання.

"Підкажіть, будь ласка, який рахунок потрібно відкрити (яку картку), щоб отримати бюджетні кошти", — йдеться у зверненні.

Який рахунок найвигідніший в Ощадбанку

Як зазначили у компанії, чи буде вигідний рахунок в Ощадбанку залежить від того, яким чином здійснюватиметься операція із зарахування коштів. Так, зокрема:

якщо операція буде виконуватися готівкою через установу банку за реквізитами карткового рахунку — 1% від суми;

якщо ж платіж буде виконуватися за реквізитами рахунку, як сплата товарів або послуг — 1% від суми, проте не менше 40 грн і не більше 1,5 тис. грн.

Проконсультуватися з питань відкриття рахунку можна:

за номером контакт-центру банку 0800-210-800;

залишивши заявку на сайті, після чого співробітник перетелефонує.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку уточнили, кому може загрожувати обмеження доступу до рахунків клієнтів. Також пояснили дії для таких випадків.

Ще повідомляли, що робити українським біженцям, якщо закінчився термін дії карток. Представники банку пояснили, що клієнти можуть розраховуватися старими картками навіть за кордоном.