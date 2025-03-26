Матеріальна допомога працівникам — які нюанси у 2025 році

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні працівники мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги у кілька тисяч гривень. Як правило, механізм нарахування відповідної грошової компенсації передбачений умовами колективного або трудового договору.

Питання розміру такої допомоги прописане у ст. 169.4.1 Податкового кодексу України (ПКУ).

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Коли працівникам призначають матеріальну допомогу

Йдеться про матеріальну допомогу (нецільову благодійну допомогу), яку надають як компенсацію на оздоровлення, лікування, поховання чи інші проблеми, які можуть спіткати громадян.

Матеріальну допомогу можуть надавати виключно на основі:

заяви працівника підприємства чи компанії;

наказу, підписаного керівником.

У такій заяві потрібно зазначити причину звернення за грошовою допомогою. Її необхідно подавати тоді, коли працівник зібрався у щорічну відпустку.

Таку допомогу нараховують та виплачують разом з виплатою заробітної плати.

Розмір допомоги та інші важливі нюанси

Сума одноразової матеріальної допомоги не може перевищувати граничний розмір доходу, який передбачений нормами статті 169.4.1 Податкового кодексу. У 2025 році сума дорівнює 4,24 тис. грн.

Також важливо знати такі ключові моменти:

право на матеріальну допомогу працівнику надають один раз протягом року;

нараховують кошти робітнику на основі заяви, ініційованої ним;

заяву на матеріальну допомогу надають разом із поданою заявою на щорічну відпустку;

допомогу не оподатковують.

Зокрема, матеріальну допомогу нараховують до грошового забезпечення військовослужбовцям у таких випадках:

родинам, у яких військові вважаються зниклими безвісти чи полоненими;

військовослужбовцям, які отримали через травму інвалідність, зокрема, за третю групу — 6 тис. грн, за другу групу — 9 тис. грн; за першу групу — 12 тис. грн;

у зв'язку з народженням дитини/усиновленням;

у разі поранення військового/члена родини через військову агресію РФ;

у зв'язку з погіршенням стану здоров’я військового, що підтверджується медичними документами.

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