Відпускні у 2025 році — чи враховують оплату за понаднормові години

Людина здійснює підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

Деякі українські працівники отримують виплати за час, відпрацьований понад встановлену норму тривалості робочого дня. Відомо, чи зараховують оплату за понаднормові години під час розрахунку відпускних.

Це прописано у нормах Кодексу законів про працю України (КЗпП).

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Детальніше про понаднормову роботу

Як правило, роботодавці ведуть облік понаднормових робіт кожного працівника. Відповідно до норм мирного часу, понаднормова робота не повинна перевищувати для кожного працівника:

чотирьох годин протягом двох днів підряд;

120 годин упродовж календарного року.

Проте під час воєнного стану відповідне часове обмеження може не застосовуватися, відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" №2136.

Рахують понаднормові години за день наступним чином:

понаднормовий час за день = відпрацьовані години протягом дня — години за нормою.

Для того, щоб отримати понаднормові години, наприклад, за місяць чи інший період, то необхідно додати понаднормовий денний час.

Чи враховують у відпускні оплату за понаднормові години

Відповідно до рекомендацій Міністерства економіки (лист від 4 червня 2020 року № 3511-06/350250-09), підстав вважати понаднормові години одноразовою виплатою, яку не потрібно включати до розрахунку відпускних, немає. Оплата за таку роботу не вважається доплатою, а оплатою роботи у підвищеному розмірі.

Оскільки оплату понаднормової роботи включають до фонду додаткової зарплати, варто враховувати її під час розрахунку відпускних.

"Оплату за понаднормову роботу враховують під час розрахунку відпускних тоді, коли місяць, за який її нарахували, включений до розрахункового періоду", — йдеться у поясненні.

Раніше ми розповідали, що мінімальна заробітна плата має надаватися всім працівникам. При цьому потрібно виконати умову виконання 40 годинної норми на тиждень.

Також ми писали, що роботодавцям у деяких випадках можна не виплачувати зарплату працівникам під час війни. За певних умов підприємство не нестиме відповідальності за порушення термінів в оплаті праці.