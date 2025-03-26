Материальная помощь работникам — какие нюансы в 2025 году

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине работники имеют право на получение единовременной материальной помощи в несколько тысяч гривен. Как правило, механизм начисления соответствующей денежной компенсации предусмотрен условиями коллективного или трудового договора.

Вопрос размера такой помощи прописан в ст. 169.4.1 Налогового кодекса Украины (НКУ).

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Когда работникам назначают материальную помощь

Речь идет о материальной помощи (нецелевой благотворительной помощи), которую предоставляют в качестве компенсации на оздоровление, лечение, погребение или другие проблемы, которые могут постигнуть граждан.

Материальную помощь могут предоставлять исключительно на основе:

заявления работника предприятия или компании;

приказа, подписанного руководителем.

В таком заявлении нужно указать причину обращения за денежной помощью. Его необходимо подавать тогда, когда работник ушел в ежегодный отпуск.

Такую помощь начисляют и выплачивают вместе с выплатой заработной платы.

Размер помощи и другие важные нюансы

Сумма единовременной материальной помощи не может превышать граничный размер дохода, который предусмотрен нормами статьи 169.4.1 Налогового кодекса. В 2025 году сумма равна 4,24 тыс. грн.

Также важно знать следующие ключевые моменты:

право на материальную помощь работнику предоставляют один раз в течение года;

начисляют средства работнику на основании заявления, инициированного им;

заявление на материальную помощь предоставляют вместе с поданным заявлением на ежегодный отпуск;

помощь не облагается налогами.

В частности, материальную помощь начисляют к денежному обеспечению военнослужащих в следующих случаях:

семьям, у которых военные считаются пропавшими без вести или пленными;

военнослужащим, получившим из-за травмы инвалидность, в частности за третью группу — 6 тыс. грн, за вторую группу — 9 тыс. грн; за первую группу — 12 тыс. грн;

в связи с рождением ребенка/усыновлением;

в случае ранения военного/члена семьи из-за военной агрессии РФ;

в связи с ухудшением состояния здоровья военного, что подтверждается медицинскими документами.

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