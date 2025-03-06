Робота під час війни — чи можуть українці працювати на 1,5 ставки

Викладачка біля дошки в класі. Фото: Freepik

В Україні змінилися вимоги щодо тривалості та обмеження роботи за сумісництвом працівників державних підприємств та установ під час війни. Експерти пояснили, чи мають громадяни право працювати на понад 1,5 ставки.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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На порталі в одному з повідомлень громадянка звернулась із запитанням, чи можна, згідно з чинними нормами українського законодавства, працювати на понад 1,5 ставки.

Вона пояснила, що працює у державному університеті на 0,75 ставки і розглядає можливість працевлаштування додатково на повну ставку в недержавній організації (ТОВ).

"Мене цікавить, чи дозволяє українське трудове законодавство працювати одночасно на двох роботах, якщо загальна кількість ставок перевищує 1,5 (в моєму випадку 0,75 + 1 = 1,75)? Які є обмеження або вимоги в такій ситуації, чим це нормується?" — йдеться у зверненні.

Які діють норми щодо сумісництва під час війни

На порталі юристи пояснили, що сумісництво є формою трудових відносин між працівником і роботодавцем, що передбачає виконання регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового контракту у вільний від основної роботи час.

При цьому норми законодавства зазнали змін перед початком повномасштабної війни. Уряд скасував обмеження щодо тривалості роботи за сумісництвом працівників держпідприємств, установ, організацій, підстави припинення трудового договору зі сумісниками, а також обмеження на роботу за сумісництвом.

Умови роботи за сумісництвом такі:

робота за сумісництвом має бути офіційно оформленою за допомогою трудового договору;

тривалість робочого часу не має перевищувати норму 40 годин на тиждень (за одним трудовим договором не може виконувати роботу більше, ніж на ставку);

кількість робочих місць за сумісництвом у працівника не обмежена, проте роботодавець має враховувати реальну можливість працівника виконувати відповідну роботу.

"Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством", — додали фахівці.

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