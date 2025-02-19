Звільнення з роботи — які види виплат та суми у 2025 році

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські роботодавці мають здійснювати повний розрахунок у разі звільнення працівників. Існує кілька видів виплат залежно від підстав завершення роботи.

Відповідне питання регулює стаття 47 Кодексу законів про працю (КЗпП).

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Правила розрахунку у разі звільнення працівників

Так, у документі прописано, як саме має здійснюватися розрахунок та розміри виплат, зокрема у разі звільнення за власним бажанням.

Загалом виплата розрахункових у разі звільнення працівника має складатися з наступних сум:

заробітної плати;

вихідної допомоги за умови, що така виплата передбачається договором;

компенсації за невикористані дні відпусток;

додаткових гарантій, передбачених колективним договором.

Тобто загальна сума компенсації у кожного такого працівника буде індивідуальною. Здійснення виплати має відбуватися у день звільнення працівника. Однак якщо він в день звільнення не працював, то суму мають виплачувати не пізніше наступного дня після надання ним вимоги про здійснення розрахунку.

Заробітну плату компанія має виплачувати за фактично виконану роботу до дати звільнення. Також передбачена вихідна допомога — вона є гарантованою державою компенсацією працівникові, якого роботодавець звільнив з власної ініціативи. Згідно з трудовим законодавством, встановлено мінімальний розмір виплат у разі звільнення. Однак компанії мають право самі прописувати у колективному договорі та здійснювати розрахунок при звільненні також і в більших розмірах.

Розміри виплат вихідної допомоги

Зокрема, компенсація у розмірі тримісячного середнього заробітку має виплачуватися у разі звільнення з ініціативи працівника внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, вчинення мобінгу (цькування) щодо працівника або невжиття заходів запобігання цьому (стаття 38, 39 Кодексу).

Виплата у розмірі шестимісячного середнього заробітку передбачена у разі припинення повноважень посадових осіб (п. 5 статті 41 КЗпП).

Виплату у розмірі триденного середнього заробітку здійснюють тимчасовим робітникам, тижневого середнього заробітку — робітникам і службовцям, зайнятим на сезонних роботах.

Виплату у розмірі середнього місячного заробітку надають:

у разі звільнення через відмову працівника від переведення на роботу в іншу місцевість;

у разі звільнення через зміну в організації виробництва і праці, зокрема ліквідацію, реорганізацію;

звільнення через виявлену невідповідність працівника займаній посаді/виконуваній роботі у зв’язку з недостатньою кваліфікацією або станом здоров’я;

звільнення через поновлення на роботі працівника, який раніше виконував відповідну роботу;

звільнення через неможливість забезпечити працівника роботою, визначену трудовим договором (знищення виробничих, організаційних та технічних умов унаслідок бойових дій).

Також має бути здійснена виплата відпускних звільненим працівникам. Факт звільнення не обмежує право працівника отримати грошову компенсацію за період невикористаної відпустки.

У разі звільнення за власним бажанням передбачені такі виплати:

зарплата за відпрацьований час;

вихідна допомога;

компенсація за невикористану відпустку.

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