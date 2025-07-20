Виплата для дітей з інвалідністю — що відомо про експериментальний проєкт

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні запрацював експериментальний проєкт із комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю. Передбачається, що деяким українцям щомісяця виплачуватимуть по 24 тисячі гривень на кожну таку дитину.

Про це пише Департамент соціальної політики Івано-Франківської області.

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Детальніше про проєкт

Його створили для українців віком від шести років, стан здоров'я яких не дозволяє їм ходити на навчання в заклади загальної середньої освіти. Програма розрахована на два роки, а фінансову підтримку їй забезпечуватиме держава. Фінансування здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, який платитиме надавачам послуг по 24 тисячі гривень за опіку над дитиною з обмеженими фізичними можливостями. Виплата надаватиметься щомісяця, також будуть мотиваційні доплати за результативність (наприклад, регулярне відвідування занять).

"Завдання – створити умови, за яких дитина зможе не лише розвивати навички, а й долучатися до освітнього процесу разом з іншими. Для цього соціальні послуги надаватимуться в комплексі з освітніми", — йдеться у повідомленні.

Громади не лише формуватимуть заявки та визначатимуть, чи потрібна така послуга мешканцям, а візьмуть на себе обов'язки з облаштування відповідного приміщення, забезпечення транспортування дітей, співфінансування витрат, призначення соціального менеджера, який координуватиме проєкт на місцевому рівні.

Надавачами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, які:

включені до Єдиного держреєстру та Реєстру надавачів соціальних послуг;

мають у штаті відповідних спеціалістів: соціального працівника, вихователя, психолога, фахівця з фізичної реабілітації, соціального робітника;

здатні забезпечити технічні умови, зокрема, встановлення відеонагляду з доступом для батьків.

Як замовити послугу

Батьки або законні представники дитини з інвалідністю мають звернутися до соціального менеджера, який працює в органі місцевого самоврядування. Та перед цим треба пройти оцінку Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), який надасть висновок про необхідний рівень підтримки. Після цього маленький українець може потрапити в програму.

Нагадаємо, що в Україні ще одній категорії громадян дозволили оформлювати статус інвалідності. Ці люди користуватимуться усіма відповідними пільгами та отримуватимуть грошову допомогу від держави. Дізнавайтесь також, як українцям з інвалідністю отримати додаткову виплату.