Виплата для дітей з інвалідністю — що відомо про експериментальний проєкт

Щомісяця по 24 тис. грн — кому з українців стільки платитимуть
В Україні запрацював експериментальний проєкт із комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю. Передбачається, що деяким українцям щомісяця виплачуватимуть по 24 тисячі гривень на кожну таку дитину.
Про це пише Департамент соціальної політики Івано-Франківської області.
Детальніше про проєкт
Його створили для українців віком від шести років, стан здоров'я яких не дозволяє їм ходити на навчання в заклади загальної середньої освіти. Програма розрахована на два роки, а фінансову підтримку їй забезпечуватиме держава. Фінансування здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, який платитиме надавачам послуг по 24 тисячі гривень за опіку над дитиною з обмеженими фізичними можливостями. Виплата надаватиметься щомісяця, також будуть мотиваційні доплати за результативність (наприклад, регулярне відвідування занять).
"Завдання – створити умови, за яких дитина зможе не лише розвивати навички, а й долучатися до освітнього процесу разом з іншими. Для цього соціальні послуги надаватимуться в комплексі з освітніми", — йдеться у повідомленні.
Громади не лише формуватимуть заявки та визначатимуть, чи потрібна така послуга мешканцям, а візьмуть на себе обов'язки з облаштування відповідного приміщення, забезпечення транспортування дітей, співфінансування витрат, призначення соціального менеджера, який координуватиме проєкт на місцевому рівні.
Надавачами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, які:
- включені до Єдиного держреєстру та Реєстру надавачів соціальних послуг;
- мають у штаті відповідних спеціалістів: соціального працівника, вихователя, психолога, фахівця з фізичної реабілітації, соціального робітника;
- здатні забезпечити технічні умови, зокрема, встановлення відеонагляду з доступом для батьків.
Як замовити послугу
Батьки або законні представники дитини з інвалідністю мають звернутися до соціального менеджера, який працює в органі місцевого самоврядування. Та перед цим треба пройти оцінку Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), який надасть висновок про необхідний рівень підтримки. Після цього маленький українець може потрапити в програму.
Нагадаємо, що в Україні ще одній категорії громадян дозволили оформлювати статус інвалідності. Ці люди користуватимуться усіма відповідними пільгами та отримуватимуть грошову допомогу від держави. Дізнавайтесь також, як українцям з інвалідністю отримати додаткову виплату.
Читайте Новини.LIVE!