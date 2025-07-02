Виплати для осіб з інвалідністю — як оформити додаткову допомогу у 2025 році

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні доступна одноразова грошова допомога громадянам з інвалідністю: дорослим та дітям. Для оформлення відповідної виплати необхідно звернутись до суб'єкта надання адмінпослуги з пакетом документів.

Це передбачено ст. 36 закону 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Реклама

Читайте також:

Умови надання грошової допомоги для громадян з інвалідністю

Згідно із законом, право на оформлення одноразової фіндопомоги мають громадяни з інвалідністю у разі:

наявності тривалої хвороби;

смерті рідних (одного з подружжя/батьків/дітей);

стихійного лиха та інших особливих обставин.

Також така допомога передбачена для осіб з інвалідністю, непрацюючих малозабезпечених осіб, які мають пенсію чи соцдопомогу відповідно до законів "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" і "Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", якщо сума відповідних виплат не перевищує два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, у місяці, що передував зверненню.

Розмір грошової допомоги та як її оформити

Для того, щоб отримати фіндопомогу, потрібно звернутись до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з пакетом документів (копії):

заява про надання допомоги;

паспорт громадянина;

пенсійне посвідчення/посвідчення отримувача соцдопомоги;

ідентифікаційний код;

паспорт/свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;

висновок медико-соціальної експертної комісії щодо призначення інвалідності;

документ, де підтверджуються повноваження представника (у разі звернення);

паспорт законного представника (за наявності).

За правилами, допомогу мають надавати районні органи соцзахисту населення один раз на рік у розмірі 50% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році, згідно із законом "Про Держбюджет на 2025 рік", в Україні розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 грн. Тобто громадяни можуть розраховувати на суму 1 180 грн.

Раніше ми повідомляли, що громадянам, які мають групу інвалідності, отриману через російську агресію, надають одноразову виплату. У 2025 році розмір держдопомоги становить від 200 тис. до 800 тис. грн.

Також ми писали, що жителі у Миколаївському регіоні можуть отримати грошову допомогу у розмірі 1,2 тис. грн. Виплати доступні за програмою Всесвітньої продовольчої програми.