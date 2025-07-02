Виплати для осіб з інвалідністю — як оформити додаткову допомогу у 2025 році

Додаткова допомога для осіб з інвалідністю — як отримати
У 2025 році в Україні доступна одноразова грошова допомога громадянам з інвалідністю: дорослим та дітям. Для оформлення відповідної виплати необхідно звернутись до суб'єкта надання адмінпослуги з пакетом документів.
Це передбачено ст. 36 закону 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
Умови надання грошової допомоги для громадян з інвалідністю
Згідно із законом, право на оформлення одноразової фіндопомоги мають громадяни з інвалідністю у разі:
- наявності тривалої хвороби;
- смерті рідних (одного з подружжя/батьків/дітей);
- стихійного лиха та інших особливих обставин.
Також така допомога передбачена для осіб з інвалідністю, непрацюючих малозабезпечених осіб, які мають пенсію чи соцдопомогу відповідно до законів "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" і "Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", якщо сума відповідних виплат не перевищує два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, у місяці, що передував зверненню.
Розмір грошової допомоги та як її оформити
Для того, щоб отримати фіндопомогу, потрібно звернутись до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з пакетом документів (копії):
- заява про надання допомоги;
- паспорт громадянина;
- пенсійне посвідчення/посвідчення отримувача соцдопомоги;
- ідентифікаційний код;
- паспорт/свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;
- висновок медико-соціальної експертної комісії щодо призначення інвалідності;
- документ, де підтверджуються повноваження представника (у разі звернення);
- паспорт законного представника (за наявності).
За правилами, допомогу мають надавати районні органи соцзахисту населення один раз на рік у розмірі 50% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У 2025 році, згідно із законом "Про Держбюджет на 2025 рік", в Україні розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 грн. Тобто громадяни можуть розраховувати на суму 1 180 грн.
Раніше ми повідомляли, що громадянам, які мають групу інвалідності, отриману через російську агресію, надають одноразову виплату. У 2025 році розмір держдопомоги становить від 200 тис. до 800 тис. грн.
Також ми писали, що жителі у Миколаївському регіоні можуть отримати грошову допомогу у розмірі 1,2 тис. грн. Виплати доступні за програмою Всесвітньої продовольчої програми.
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