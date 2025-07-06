Кому надаватимуть статус особи з інвалідністю внаслідок війни — в уряді пояснили

Людина котить візок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні статус особи з інвалідністю внаслідок війни надаватимуть ще одній категорії громадян. Йдеться про людей з травмами від вибухонебезпечних предметів на раніше окупованих РФ територіях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства у справах ветеранів.

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Детальніше про зміни

Як зазначається, Кабмін України вніс правки до постанов № 917 та №306, які регулюють порядок встановлення зв'язку між отриманими пораненнями та оформленням інвалідності. Зміни стосуються цивільного населення, яке постраждало від вибухонебезпечних предметів.

Так, раніше цей статус могли отримати люди з регіонів, підконтрольних українській владі. З 2025 року таке право надали українцям, які отримали ушкодження здоров'я під час перебування на тимчасово окупованих, але вже звільнених територіях. Зокрема, йдеться про мешканців населених пунктів на кшталт Бучі чи Херсона.

Процедура отримання статусу особи з інвалідністю

Спочатку представники міжвідомчої комісії від Мінветеранів встановлять факт, що травма була дійсно отримана внаслідок збройної агресії. Після цього громадянин зможе звернутися до медичної комісії.

Якщо причинно-наслідковий зв'язок підтвердиться — людина оформлює статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Після цього вона зможе користуватися соціальними гарантіями.

Пільги для осіб з інвалідністю — що відомо у 2025 році

Перелік преференцій вказаний у Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Так, громадянам надають:

безплатні програми реабілітації, засоби пересування, протези, слухові апарати тощо;

безплатні путівки в санаторій;

якщо в громадянина мінімальна пенсія або йому виплачують соцдопомогу — безоплатні ліки за рецептами лікарів на амбулаторному лікуванні;

знижку у 50% при купівлі ліків за рецептом від лікаря (пільгу призначають особам з інвалідністю 1 і 2 групи);

право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту (особам з 1 і 2 групою інвалідності);

першочергове право на поліпшення житлових умов;

пропуск на кордоні без черги (особам з 1 і 2 групою).

Також українці, яким надали інвалідність 1 і 2 групи та діти з інвалідністю, можуть не сплачувати за проїзд у громадському транспорті (крім маршруток).

Нагадаємо, що частина українців у липні 2025 року зможе отримати фіндопомогу від УВКБ ООН. Відомо, якою буде сума виплат. Дізнавайтесь також, скільки виплачує держава постраждалим від війни громадянам.