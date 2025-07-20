П'ять тисяч гривень з Пакунка школяра — за скільки днів потрібно витратити ці гроші

Шкільний ярмарок у Києві. Фото: УНІАН

У 2025 році батькам першокласників виплатять по 5 тисяч гривень. Кошти вони отримуватимуть в рамках державної програми Пакунок школяра. Тим часом українців цікавить, як довго вони зможуть витрачати надані гроші.

У пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) відповіли на це питання.

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У ПФУ розповіли, що заяви від батьків прийматимуть до 15 листопада цього року. Це можна зробити через мобільний застосунок "Дія".

"Батьки або законні представники, які не мають відповідної технічної можливості, подають заяву до сервісного центру територіального органу ПФУ в паперовій формі", — розповіли у Пенсійному фонді.

Витрачати гроші з Пакунка школяра українці можуть не одразу. Так, використати їх можна впродовж 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок.

Що можна купити школярам

За гроші можна буде купити:

шкільне приладдя;

дитячий одяг;

взуття.

Загалом для батьків будуть доступні чотири коди, які відповідатимуть конкретному товару. Купувати шкільне приладдя можна буде у суб’єктів господарювання, які продають відповідні товари.

Нагадаємо, частина українців отримає фінансову допомогу з нагоди Дня знань. Так, по 6,5 тисячі гривень виплатять сім'ям, де виховуються діти дошкільного віку. Дізнавайтесь також про умови отримання разової грошової виплати у 50 тисяч гривень.