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Главная Финансы Ежемесячно по 24 тыс. грн — кому из украинцев будут так платить

Ежемесячно по 24 тыс. грн — кому из украинцев будут так платить

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 16:00
Выплата для детей с инвалидностью — что известно об экспериментальном проекте
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине заработал экспериментальный проект по комплексному развитию и уходу за детьми с инвалидностью. Предполагается, что некоторым украинцам ежемесячно будут выплачивать по 24 тысячи гривен на каждого такого ребенка.

Об этом пишет Департамент социальной политики Ивано-Франковской области.

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Подробнее о проекте

Его создали для украинцев в возрасте от шести лет, состояние здоровья которых не позволяет им ходить на обучение в учреждения общего среднего образования. Программа рассчитана на два года, а финансовую поддержку ей будет обеспечивать государство. Финансирование будет осуществлять Фонд социальной защиты граждан с инвалидностью, который будет платить поставщикам услуг по 24 тысячи гривен за опеку над ребенком с ограниченными физическими возможностями. Выплата будет предоставляться ежемесячно, также будут мотивационные доплаты за результативность (например, регулярное посещение занятий).

"Задача — создать условия, при которых ребенок сможет не только развивать навыки, но и участвовать в образовательном процессе вместе с другими. Для этого социальные услуги будут предоставляться в комплексе с образовательными", — говорится в сообщении.

Общины не только будут формировать заявки и определять, нужна ли такая услуга жителям, а возьмут на себя обязанности по обустройству соответствующего помещения, обеспечению транспортировки детей, софинансированию расходов, назначению социального менеджера, который будет координировать проект на местном уровне.

Поставщиками могут быть как юридические, так и физические лица-предприниматели, которые:

  • включены в Единый госреестр и Реестр поставщиков социальных услуг;
  • имеют в штате соответствующих специалистов: социального работника, воспитателя, психолога, специалиста по физической реабилитации, социального работника;
  • способны обеспечить технические условия, в частности, установление видеонаблюдения с доступом для родителей.

Как заказать услугу

Родители или законные представители ребенка с инвалидностью должны обратиться к социальному менеджеру, который работает в органе местного самоуправления. Но перед этим надо пройти оценку Инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ), который предоставит заключение о необходимом уровне поддержки. После этого маленький украинец может попасть в программу.

Напомним, что в Украине еще одной категории граждан разрешили оформлять статус инвалидности. Эти люди будут пользоваться всеми соответствующими льготами и получать денежную помощь от государства. Узнавайте также, как украинцам с инвалидностью получить дополнительную выплату.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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