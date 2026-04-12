Пенсії в Україні: жителям чотирьох регіонів передбачені спецдоплати у 20%

Людина тримає українську валюту у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році громадянам похилого віку, які проживають у деяких населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей, передбачена особлива підтримка з боку держави. На законодавчому рівні закріплена надбавка до пенсії.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на постанову уряду № 647.

Хто може отримати надбавку до пенсії у 2026 році

Правом на підвищену соціальну підтримку наділені громадяни, які проживають у гірських районах. Питання надання такого статусу окремим населеним пунктам регулює відповідна постанова уряду "Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських". Нині його мають такі райони у чотирьох західних регіонах:

Закарпатському: Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський; Івано-Франківському: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський та Надвірнянський; Львівському: Дрогобицький, Самбірський та Стрийський; Чернівецькому: Вижницький та Чернівецький.

Важливим є також те, що право на додаткові виплати мають, окрім постійних місцевих жителів, внутрішньо переміщені особи (ВПО). Однак для такої категорії громадян передбачена умова: вони можуть оформити доплату у разі фактичного проживання у гірському районі більш ніж пів року.

Відповідно до законодавства, розмір надбавки, яку нараховують до пенсії, становить 20%. Надання відповідних доплат офіційно продовжили поточного року постановою Кабінету міністрів №225.

Що треба для оформлення надбавки до пенсії

Громадяни, які бажають оформити доплату у 20%, мають з'ясувати саму можливість нарахування виплати. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання або до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Згідно з законодавством, громадянам, які вперше звертаються за призначенням пенсії, доплату встановлюють, якщо на дату звернення:

людина фактично проживала не менш ніж шість місяців поспіль або працювала на території населеного пункту, якому надано статус гірського;

не перебуває за кордоном;

не сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в іншому населеному пункті.

Громадянам, які вже отримують доплату, її виплата може бути припинена, якщо на дату перевірки буде встановлено:

людина фактично не проживає понад пів року поспіль або не працює на території населеного пункту зі статусом гірського;

перебуває/перебувала за кордоном більш ніж 60 календарних днів поспіль, окрім осіб, які мають обґрунтовані причини;

отримує пенсію або держдопомогу в іншому населеному пункті.

У разі, якщо надбавку не нарахували або відмовили, можна звертатися до офісу Омбудсмана.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ назвали розміри підвищень в рамках індексації пенсій. Зокрема, військовим пенсіонерам (понад 579 тис. осіб) у середньому суму підняли на 573 грн, для чорнобильців — на 1 576 грн, для державних службовців, науковців, місцевих посадовців — на 1 371 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, як у 2026 році розраховують пенсії державних службовців. Згідно з правилами, розмір виплати визначають за спеціальною формулою, що становить 60% від розміру середньомісячної заробітної плати.