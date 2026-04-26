Пенсии и надбавки в Украине: какие требуют документы для доплат от 597 до 908 грн

В 2026 году ряд категорий граждан пожилого возраста имеют право на различные доплаты к пенсиям, которые могут варьироваться от 23% до 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие необходимо иметь документы на руках для назначения дополнительных выплат.

Какие доплаты обещает государство к пенсии в 2026 году

Как отмечается, на дополнительные гарантии к пенсии от государства можно рассчитывать тем, кто подпадает под нормы закона №1767 "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Согласно статье 5 соответствующего закона, граждане, у которых есть заслуги в развитии, защите или прославлении Украины, наделены правом на специальные надбавки к пенсионным выплатам. Воспользоваться им могут:

Участники боевых действий (УБД) и ветераны войны, которые имеют ордена за личное мужество и героизм в защите Украины. Граждане, отмеченные госнаградами, почетными званиями или те, кто имеют статус лауреата государственных премий, в частности со званием "Заслуженный". Спортсмены с чемпионскими званиями или личными рекордами во время европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнований. Космонавты, которые выходили в открытый космос/управляли экспериментальными летательными аппаратами.

Размер доплат к пенсиям и необходимые документы

Согласно нормам закона, размер ежемесячных доплат к пенсиям для граждан за особые заслуги колеблется от 23% до 35% от показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году соответствующий прожиточный минимум пересмотрели, а потому выросли и суммы надбавок. Теперь они варьируются от 597 до 908 грн в месяц.

В соответствии с правилами назначения соответствующих доплат, если у гражданина есть одновременно право на разные виды такой надбавки, то назначат одну на выбор или большую по размеру.

Чтобы начать получать дополнительные суммы к пенсии, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда или подать через электронный портал. Надбавки за особые заслуги не назначают автоматически. Оформить их можно на основе одного из таких видов документов:

удостоверения;

награды;

дипломы;

справки;

другие официальные бумаги.

Закон дает право в случае смерти пенсионера, имевшего право на надбавку, часть выплаты переоформить его близким родственникам. Однако сумма "переходной" надбавки будет меньше: от 70% до 90% от размера доплаты.

