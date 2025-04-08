Комісії в Ощадбанку — за що переплачують клієнти

Людина тримає картку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" передбачені комісії під час оплати житлово-комунальних послуг. Відомо, який спосіб здійснення розрахунку найдорожчий, а який — найдешевший.

Про це свідчить інформація на сайті Ощадбанку.

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Інформація щодо тарифів на платежі, зокрема через касу, оприлюднена на сторінці банку. Найбільше переплачують громадяни, здійснюючи розрахунок на касі відділень.

Згідно з тарифами банку, під час оплати комунальних послуг готівковими коштами через банківські каси комісія становить 1% від суми.

При цьому вона не може бути меншою за 25 грн та вищою за 500 грн за одну операцію.

Розмір комісії через застосунок

У разі оплати комунальних послуг через застосунок "Мобільний Ощад" можна платити значно менше. Так, у разі укладення додаткового договору між комунальною організацією та Ощадбанком, розмір комісії визначатимуть умови договору. Такий спосіб швидкий, зручний і не вимагає часу на відвідування банку.

Здійснити таку операцію в "Мобільний Ощад" можна наступним чином:

потрібно зайти в банківський застосунок;

обрати пункт "Платежі";

натиснути "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";

підтвердити розрахунок з платіжної картки.

Вартість розрахунку за комуналку через термінали

Як зазначається на порталі, через термінали самообслуговування найменша комісія передбачена для тих, хто розраховується пенсійними картками. Так, залежно від того, яким чином відбувається оплата, списують такі суми:

готівка — 1% від суми (щонайменше 20 грн і не більше 500 грн за одну операцію);

платіжна картка — 10 грн;

пенсійна картка — 5 грн;

картка іншої фінустанови — 1% від суми (мінімум 20 грн).

Нагадаємо, Ощадбанк підвищив тарифи на деякі операції з 1 квітня цього року. Змінились розцінки ціни корпоративних рахунків та персональних карток.

Також повідомляли, що в Ощадбанку переглянули обмеження на перекази з карток. Нова сума, яка не вимагає додаткового смс-підтвердження, підвищилась зі 100 грн до 1 тис. грн.