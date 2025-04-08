Комиссии в Ощадбанке — за что переплачивают клиенты

Человек держит карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" предусмотрены комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Известно, какой способ осуществления расчета самый дорогой, а какой — самый дешевый.

Об этом свидетельствует информация на сайте Ощадбанка.

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Информация о тарифах на платежи, в частности через кассу, обнародована на странице банка. Больше всего переплачивают граждане, осуществляя расчет на кассе отделений.

Согласно тарифам банка, при оплате коммунальных услуг наличными средствами через банковские кассы комиссия составляет 1% от суммы.

При этом она не может быть меньше 25 грн и выше 500 грн за одну операцию.

Размер комиссии через приложение

При оплате коммунальных услуг через приложение "Мобильный Ощад" можно платить значительно меньше. Так, в случае заключения дополнительного договора между коммунальной организацией и Ощадбанком, размер комиссии будут определять условия договора. Такой способ быстрый, удобный и не требует времени на посещение банка.

Осуществить такую операцию в "Мобильном Ощаде" можно следующим образом:

нужно зайти в банковское приложение;

выбрать пункт "Платежи";

нажать "Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ";

подтвердить расчет с платежной карты.

Стоимость расчета за коммуналку через терминалы

Как отмечается на портале, через терминалы самообслуживания наименьшая комиссия предусмотрена для тех, кто рассчитывается пенсионными картами. Так, в зависимости от того, каким образом происходит оплата, списывают следующие суммы:

наличные — 1% от суммы (не менее 20 грн и не более 500 грн за одну операцию);

платежная карта — 10 грн;

пенсионная карта — 5 грн;

карта другого финучреждения — 1% от суммы (минимум 20 грн).

Напомним, Ощадбанк повысил тарифы на некоторые операции с 1 апреля этого года. Изменились расценки цены корпоративных счетов и персональных карт.

Также сообщалось, что в Ощадбанке пересмотрели ограничения на переводы с карт. Новая сумма, которая не требует дополнительного смс-подтверждения, повысилась со 100 грн до 1 тыс. грн.