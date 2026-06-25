Виплати від Карітас: де можна оформити щомісячну допомогу у 2 000 грн

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку у низці територіальних громад одного з регіонів України громадянам доступна реєстрація на щомісячні виплати від 1 800 до 2 000 грн. Звернутися за оформленням грошової допомоги зможуть родини, постраждалі від війни.

Про те, кому нададуть виплати від організації, повідомляють Новини.LIVE.

Хто і де зможе оформити щомісячні виплати до 2 000 грн

Йдеться про реалізацію спільного проєкту представництва БФ Української Греко-Католицької Церкви "Карітас України", Міжнародної організації з міграції IOM Ukraine та Гуманітарного фонду для України (UHF) у кількох громадах Миколаївської області. Його метою є забезпечення фінансовою підтримкою населення для закритття загальних базових та соціальних потреб.

Ініціатива з надання грошової допомоги доступна виключно вразливим категоріям громадян, які постраждали від негативних наслідків війни.

Згідно з умовами проєкту, виплати передбачені на шість місяців:

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Екстрена допомога — по 1 800 грн щомісяця (загалом 10 800 грн); Стабілізаційна допомога — по 2 050 грн щомісяця (загалом 12 300 грн).

Їх будуть здійснювати разово на кожного члена домогосподарства на банківські рахунки заявників (за номером IBAN) або виплатять одним траншем на кожного через відділення "Укрпошти".

У яких громадах діє програма та як отримати допомогу

Родини можуть звернутися із запитом щодо оформлення виплат до представництва благодійного фонду Української Греко-Католицької Церкви "Карітас України" у таких громадах Миколаївської області:

Снігурівська, Горохівська та Широківська територіальна громада;

переселенці у Первомайському та Вознесенському районах.

Очікується, що збором даних будуть займатися фахівці фонду безпосередньо у самих громадах. Деталі щодо точного часу та адреси влада буде заздалегідь повідомляти у локальних Viber- або Telegram-групах.

Громадянам необхідно підготувати такі документи для реєстрації:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка про дохід (ОК-5, ОК-7);

довідка переселенця;

реквізити картки;

довідка з підтвердженням вразливості.

Подробиці можна дізнатися, звернувшись на гарячу лінію: 0 800 336 734.

Ще Новини.LIVE розповідали, що влітку жителі шести областей отримають грошову допомогу на оренду житла. Виплати будуть розраховані на шість місяців. Реалізує програму БФ "Право на захист" та УВКБ ООН. Звернутися за виплатами можуть жителі, яких війна змусила залишити власні домівки.

Також Новини.LIVE писали, коли міжнародні організації запустили програму з підтримки самозайнятості та мікропідприємнитцва в Україні. У її рамках можна буде отримати до 65 000 грн. Для цього обов'язково необхідно відповідати певним вимогам. Однак програма не передбачає надання коштів на започаткування нової діяльності.